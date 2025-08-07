Будут санкции? Усик получил предупреждение от WBO

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) обязан провести защиту титула Всемирной боксерской организации (WBO). У нашего соотечественника есть 30 дней, начиная с 27 июля, на проведение переговоров по организации боя с Джозефом Паркером (36-3, 23 КО).

Об этом в интервью World Boxing News заявил президент WBO Густаво Оливьери. По его словам, его организация всего лишь действует согласно своего регламента, а в случае отказа Усика выполнять свои обязанности, к нему в соответствии с правилами будут применены санкции.

"Прошу принять во внимание, что я обязан соблюдать и последовательно применять нормативные акты. В данном случае Усик должен выполнить свои обязательные обязательства против Джозефа Паркера. WBO должным образом уведомила все стороны посредством соответствующих распоряжений. Невыполнение этого требования повлечет за собой вмешательство WBO для проведения процедуры промоутерских торгов в соответствии с действующими положениями", – сказал Оливьери.

Отметим, что директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин рассказал, что уже идут переговоры о следующем бое Усика. А бывший промоутер боксера Александр Красюк заявил, что выступает за окончание Александром профессиональной карьеры.

Интересно, что в Саудовской Аравии сразу отказались от этого боя Усика и Паркера. Также Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), который недавно вызвал Усика на третий бой, резко передумал возобновлять карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик вернулся в Украину после боя с Даниелем Дюбуа и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

