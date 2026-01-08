'Будет тяжело': экс-игрок сборной РФ разнылся о том, что россиянам придется еще год 'понаблюдать со стороны' за мировым футболом

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников выразил уверенность в том, что команды из страны-агрессорки не будут возвращены в международные турниры в 2026 году. Представитель РФ с грустью констатировал, что его соотечественникам придется "понаблюдать со стороны" за соревнованиями.

Об этом Сенников заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Экс-игрок московского "Локомотива" и участник чемпионата Европы 2004 года добавил, что для россиян будет невероятно сложно добиться возвращения в командных видах спорта.

"Пока чемпионат мира не пройдет, ничего не решится. Может быть, что-то будет после него. С командными видами спорта вообще будет тяжело. Частично в индивидуальных видах спорта допускают, но с командными, наверное, должны всех допустить одновременно. Понятно, что федерации у всех разные, но цепочка тогда пойдет. Но пока с трудом верится, что в 2026-м нас допустят. Этот год еще понаблюдаем со стороны", – сказал Сенников.

Ранее бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев выразил нелепое мнение о том, что возвращение россиян в международные турниры зависит исключительно от США.

Как сообщал OBOZ.UA, в России признали, что сборную РФ не пригласят на чемпионат мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.

