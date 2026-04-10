'Будет превышать 400 тысяч долларов': Гераскевич рассказал о строительстве эстакады, на которую годами не находили денег, и поисках земли в Киеве

Президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич рассказал, что скандальное отстранение Владислава Гераскевича от соревнований на Олимпиаде-2026 из-за "шлема памяти" имело и определенные положительные последствия. После Игр они получили гарантии о финансировании стартовой эстакады в Украине. Ведь, имея одного из топовых взрослых скелетонистов и чемпиона мира среди юниоров, мы не имеем никакой инфраструктуры для тренировок. Но, похоже, дело сдвинулось с места.

Видео дня

В комментарии OBOZ.UA Гераскевич-старший рассказал о современном проекте эстакады, ее предварительной стоимости и планах по расположению и мерам безопасности.

"Наконец мы имеем какие-то определенные стартовые средства. Конечно, этих денег не хватает, чтобы профинансировать полноценную эстакаду в том виде, в котором мы мечтаем. Но по крайней мере мы имеем возможность заложить фундамент и начать работу, а также оплатить проектные работы", – отметил господин Михаил.

"Мы уже заказали проектные работы на это совершенно новое сооружение. Это наши друзья, с которыми мы сотрудничаем много лет, молодые украинские архитекторы. Они, возможно, еще не очень известны, но очень прогрессивные, у них уже есть много проектов и в Европе, и в Украине. И они высказались по поводу своего видения этого сооружения, чтобы оно было более-менее безопасным, учитывая сегодняшнюю войну", – добавил Гераскевич.

По словам фукционера и тренера, они видели много таких сооружений в Европе и замечали их недостатки. Поэтому учли все эти нюансы и дали архитекторам задание с учетом этих недостатков.

"Мы хотим построить такой объект, который будет одним из лучших в мире. Мы сейчас подыскиваем место. У нас есть несколько вариантов. Там хорошие места, но условия не подходят, потому что, знаете, если в Украине государственная земля, то должен быть какой-то документ, который бы давал нам право установить сооружение и долгое время находиться там на законных основаниях. Поэтому мы сейчас подыскиваем самое удобное место. И верим, что эта эстакада появится уже в этом году. Мы надеемся на это", – повломил Гераскевич.

"У нас есть видение, где найти те средства, которых не хватает. Стоимость такой эстакады будет превышать 400 тысяч долларов, но она будет очень красивой и функциональной. На эту эстакаду мы хотели бы найти тренера, который будет работать в Украине круглогодично. Будем осуществлять набор детей и давать возможность всем желающим тренироваться там именно по скелетону. Но она будет не только для скелетона", – добавил президент федерации.

По словам господина Михаила, эта эстакада будет очень удобна и комфортна также для тренировки представителей бобслея, и, возможно, санного спорта: "Потому что она будет на роликах. Но не только. Она будет очень хорошим вариантом для супер-профессиональных, специальных тренировок спринтеров и прыгунов в длину – мужчин и женщин. Мы подсчитали, что на этой эстакаде мы сможем предоставить возможность классных, специальных тренировок представителям Олимпийских игр, которые борются больше, чем 12 комплектов олимпийских наград. То есть, она будет очень мультиспортивная и мультифункциональная".

Относительно места расположения, то эстакаду хотелось бы построить где-то в пределах столицы.

"Мы бы хотели где-то в городе Киеве, потому что это была бы удобная логистика для родителей, которые будут привозить детей. Было бы удобно, чтобы где-то была станция метро, развязка и какой-то паркинг. Ну и, конечно, чтобы была возможность создания охраны или хотя бы пользоваться услугами той охраны, которая уже есть на этих площадях", – поделился планами Гераскевич.

"Потому что эстакада – очень ценный объект, и нам не хотелось бы, чтобы какие-то варвары его разрушили или повредили, или еще что-то сделали. Потому что, к сожалению, кроме очень большой поддержки украинского народа, мы имеем и достаточно большое количество тех, кому мы как кость посреди горла. Поэтому должны создать меры безопасности как для себя, так и для своих детей. Но проект есть, и мы верим, что нам удастся его скоро реализовать", – добавил функционер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!