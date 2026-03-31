Гераскевич сделал подарок Бену Стиллеру и раскрыл, как друг Украины помог ему пережить скандал на Олимпиаде-2026

Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич встретился с американским актером и продюсером Беном Стиллером, который с первых дней большой войны демонстрирует солидарность с нашим народом. Во время личного общения спортсмен вручил знаменитости символический подарок – черно-белую вышиванку.

Об этом скелетонист сообщил на личной странице в Instagram, обнародовав совместное фото с актером, где они оба с улыбками попозировали на камеру в традиционных украинских рубашках. В подписи к кадру Гераскевич искренне поблагодарил "нашего казака" Стиллера за стойкую проукраинскую позицию, а также отметил, что благодаря поддержке актера смог пережить дисквалификацию на Олимпийских играх 2026 года из-за "шлема памяти".

"На соревновательной неделе Олимпийских игр я смотрел фильм с господином Стиллером в одной из главных ролей. В те дни, когда происходил весь хаос, связанный со скандалом, мне невероятно приятно было увидеть поддержку от этого легендарного актера, и я ему очень благодарен за это. Но еще больше благодарен за солидарность с нашей страной, за поддержку людей, пострадавших от войны. Сегодня имел честь вручить от себя частичку нашей украинской культуры господину Стиллеру", – написал скелетонист.

Стоит отметить, что когда стало известно о решении Международного олимпийского комитета дисквалифицировать Владислава Гераскевича с соревнований из-за шлема с изображением украинских военных, чьи жизни забрала Россия, Бен Стиллер не смог промолчать. Актер сделал репост соответствующей новости на платформе X и добавил: "Огромное уважение к этому мужчине".

Как звезда поддерживает Украину

Летом 2022 года Бен Стиллер показал, что поддерживает Украину не только на словах, ведь совершил визит в нашу страну. Звезда фильма "Ночь в музее" побывал во Львове, Ирпене и поселке Макаров Киевской области. Он воочию увидел уничтоженные Россией жилые кварталы и пообщался с украинцами, которые пережили оккупацию. Тогда актер посетил и столицу Украины. Прогуливаясь по центральным улицам Киева, Бен Стиллер успел сделать несколько фотографий с фанатами, а позже лично встретился с президентом Владимиром Зеленским.

После завершения поездки актер дал эмоциональное интервью ВВС, где откровенно признался, что был шокирован увидеть ужасы, которые российские оккупанты совершают в Украине: "Во Львове люди будто возвращаются к нормальной жизни, стараются, насколько это возможно. И тогда, когда вы все ближе и ближе приближаетесь к Киеву, на восток страны, вы начинаете видеть блокпосты и видеть разрушения, что действительно шокирует, когда вы не видели ничего похожего вблизи".

Конечно, такая позиция звезды стала "костью в горле" российским пропагандистам. Они создали фейковый ролик, в котором говорится, что Агентство США по международному развитию (USAID) якобы финансировало визиты голливудских звезд в Украину. По их информации, Бен Стиллер "получил" за поездку 4 миллиона долларов. Этот ролик даже распространил американский миллиардер Илон Маск.

Однако звезда фильма "Ночь в музее" не оставил подобные упреки без комментария. Он назвал такие данные полноценной ерундой и не побоялся назвать виновных в распространении фейков: "Абсолютная чушь. Это ложь российских медиа. Я самостоятельно проплатил свою гуманитарную поездку в Украину. Не было никакого финансирования от USAID и, конечно, никаких личных платежей".

