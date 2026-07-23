"Будем вырывать словацкую землю": при поддержке Усика "Полесье" в матче против "Копенгагена" в Лиге конференций хочет сделать то, что не смогло "Динамо"

"Полесье" начинает свой третий сезон в еврокубках. 23 июля команда из Житомира сыграет первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций против "Копенгагена". Тренер бронзового призера украинской Премьер-лиги Руслан Ротань не скрывал, что с жеребьевкой его команде не повезло, но футболисты "Полесья" и их тренер решительно настроены на борьбу. Тем более что поддержать команду в Кошице уже прилетел из Америки Александр Усик.

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"Копенгаген" — 16-кратный чемпион Дании и постоянный участник Лиги чемпионов. Клуб триумфировал в национальном первенстве в 2025 году, но последний сезон откровенно провалил. Они заняли седьмое место в турнирной таблице и были вынуждены играть в группе выбывания, из-за чего тренерский штаб во главе с Якобом Нееструпом был отправлен в отставку, а команду доверили 46-летнему специалисту Бо Свенссону.

Под руководством Свенссона, имевшего опыт работы в немецкой Бундеслиге, "Львы" заняли первое место в группе выбывания, в плей-офф обыграли "Брондбю" со счётом 3:1 и вышли в еврокубки.

Так сложилось, что "Копенгаген" является неудобным соперником для украинских клубов. В разные годы с ним не смогли справиться ни "Ворскла", ни "Днепр" Мирона Маркевича, ни киевское "Динамо". Столичная команда встречалась с датчанами последней — на групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20 оба матча завершились вничью с одинаковым счётом 1:1.

Да, "Копенгаген" не смог обыграть киевлян, но ни одна из украинских команд не смогла выиграть даже один отдельно взятый матч, не говоря уже обо всех противостояниях. Теперь датчане проведут на прочность бронзового призера УПЛ "Полесье".

Накануне номинально домашнего матча в Кошицах защитник "Полесья" Эдуард Сарапий подчеркнул, что команда готова бороться, несмотря на статус соперника.

"Я считаю, что мы провели очень интенсивный тренировочный сбор. И когда у нас нет шанса проиграть, мы будем вырывать эту словацкую землю, насколько это вообще возможно, потому что "Полесье" в третий раз играет в еврокубках, и нам нужно побеждать, цепляться за группу. Мы очень этого хотим, и этого очень хочет наш президент", — отметил защитник.

"У команды должен быть двойной настрой. Мы все должны жить этой игрой, добиваться результата и продвигаться в следующий раунд. Это несложно, потому что мы очень по этому скучали. Мы год работали над тем, чтобы оказаться здесь", – добавил Сарапий.

Главный тренер команды Руслан Ротань перед матчем вспоминал, какие у него были первые мысли, когда выпал "Копенгаген", но и такой соперник – не приговор: "Первая реакция – не повезло с жеребьевкой. Конечно, когда в корзине есть команды с Фарерских островов, из той же Эстонии, не хочется в первом матче встречаться с таким соперником. Но нужно смотреть на жеребьёвку проще: выпал кто выпал. Всё равно есть два матча, и есть за что бороться. А самое главное — побеждать".

Настоящим символом современного "Копенгагена" является датчанин ирландско-американского происхождения Томас Дилейни, который провел за команду более 300 матчей. Но он не сможет принять участие в первом матче из-за красной карточки, полученной ещё в прошлом году в матче Лиги чемпионов против "Наполи".

Восходящей звездой "Львов" считается 21-летний немецкий нападающий Юссуфа Мукоко, который является воспитанником дортмундской "Боруссии" и в свое время стал самым молодым дебютантом и самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. Он даже провел два матча в составе сборной Германии. В прошлом сезоне Мукоко забил за "Копенгаген" 18 голов в 41 матче во всех турнирах.

А чаще всего в прошлом сезоне играл Джордан Ларссон – сын легендарного шведского нападающего Хенрика Ларссона. 29-летний вингер провел за "Львов" 54 матча, забил 16 голов и сделал 11 передач.

"Это физически сильная, сплочённая, хорошо подготовленная и дисциплинированная команда. В прошлом году они заняли третье место в лиге и даже опередили киевское "Динамо", так что это команда высокого уровня", – отзывался Свенссон о "Полесье".

Матч состоится в Кошице 23 июля и начнётся в 21:00 по киевскому времени и в 20:00 – по местному. Житомирские "Волки" стали уже третьим украинским клубом, который принимает своих соперников в еврокубках на востоке Словакии. Ранее свои матчи в Кошице проводили "Днепр"-1 и "Кривбасс". И из 10 матчей представители УПЛ выиграли лишь один – в сезоне 2022/2023 днепряне победили кипрский "Аполлон" со счётом 1:0.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тренер "Полесья" признался, чего не стоит делать перед матчем с "Копенгагеном" в квалификации Лиги конференций

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