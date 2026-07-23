"Насколько мы будем агрессивными": тренер "Полесья" рассказал, чего не стоит делать перед матчем с "Копенгагеном" в квалификации Лиги конференций

23 июля бронзовый призер УПЛ "Полесье" начнёт выступление в Лиге конференций этого года – во втором раунде квалификации команда Руслана Ротаня встретится с опытным участником еврокубков, 16-кратным чемпионом Дании "Копенгагеном". Тренер житомирян согласен, что соперник очень серьезный, но не стоит заранее посыпать голову пеплом. Нужно бороться и думать об организации собственной игры.

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Накануне противостояния с датчанами в Кошице украинский специалист признался, какой командой хочет быть "Полесье", а также объяснил, почему нельзя подходить к этому матчу с такими мыслями, как это было в прошлом розыгрыше перед поединком с "Фиорентиной".

"Копенгаген" – очень слаженная команда, команда уровня Лиги чемпионов или группового этапа Лиги Европы, с опытом выступлений в еврокубках и очень классными игроками. Но вы же понимаете: так как в еврокубках играет "Копенгаген" – с отличной дисциплиной и организацией – такой командой хотим быть и мы", – рассказал Ротань.

По словам тренера, "Полесье" год шло к этой цели, команда отдавала все силы, заняла третье место в чемпионате и попала в еврокубки, поэтому сейчас нужно правильно настроиться на соперника.

"Нам не нужно смотреть на эту команду как: "О, это же Копенгаген!" Потому что в том сезоне мы именно так смотрели на "Фиорентину": "Финалист Лиги конференций, шансов нет". Как это нет? Мы получили с "Фиорентиной" опыт, который позволит нам в матчах с такими командами, как "Копенгаген", быть уверенными в себе в первую очередь и отталкиваться от своей игры", – считает Ротань.

"Подчеркиваю: это не только игра с мячом, это и игра без мяча. Насколько мы будем агрессивны, насколько мы будем компактны, насколько мы будем дисциплинированы против этой команды. По сути, это то же самое, о чем заботится команда "Копенгаген", когда играет против своих соперников", – считает тренер.

Ротань также прокомментировал мнение, высказанное в СМИ, что житомирянам придется больше бороться, чем диктовать свои условия.

"Я согласен, в каждом матче есть борьба, которую нельзя проигрывать. Конечно, это зависит от настроя. Но мы должны думать не только о борьбе, но и об организации игры с мячом и взаимопонимании. Все теории, которые сейчас звучали о команде "Копенгаген", мы обсуждали с ребятами. У нас есть понимание того, как "Копенгаген" играет с мячом и без мяча. Мы изучили их так же, как и они нас. Футбольное поле всё расставит по своим местам", – подытожил тренер.

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