Бразильский победитель Лиги чемпионов, который решил заработать в России, умер в аэропорту Ухты

Игрок мини‑футбольного клуба "Норильский никель" Фелипе Алекс скоропостижно скончался после матча с "Ухтой", сообщила пресс‑служба Российского футбольного союза. Бразилец почувствовал себя плохо в аэропорту Ухты перед вылетом команды домой после полуфинального матча Кубка России по футзалу, и медики не смогли спасти его жизнь.

Видео дня

Трагедия произошла 6 января в Ухте, где "Норильский никель" сыграл вничью с "Ухтой" (2:2) в первом матче 1/2 финала Кубка России. По данным очевидцев, спортсмен потерял сознание около 19:00, упал и ударился головой о пол аэропорта, после чего скорая помощь и прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно.

Фелипе Алекс, которому было 32 года, выступал за "Норильский никель" с 2020 года и считался одним из ключевых игроков команды. Ранее он играл в Бразилии, Испании и Португалии, в том числе в составе "Спортинга", с которым стал победителем Лиги чемпионов по футзалу, и оставил семью: жену и двух маленьких детей.

Клуб и Российский футбольный союз выразили глубокие соболезнования семье и близким игрока. Представители "Норильского никеля" заявили, что команда пребывает в шоке от случившегося, а начальник клуба остался в Ухте для дачи показаний правоохранительным органам.

Точная причина смерти пока официально не озвучена и будет установлена после соответствующих экспертиз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!