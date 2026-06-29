Бразилия – Япония: прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу

Сборная Бразилии сыграет с командой Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, который в эти дни проходит на стадионах США, Мексики и Канады. "Селесао" и представители Азии сойдутся в битве за путевку во второй раунд плей-офф турнира в понедельник, 29 июня.

Видео дня

Игру принимает стадион в Хьюстоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Бразилия – Япония. Время начала – 20:00 по киевскому времени.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Бразилия – Япония так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,69, на победу японцев – 5,46. Кто выйдет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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Отметим, что команды встречались друг с другом четыре матча на официальных турнирах. Две победы одержали бразильцы, а еще две встречи завершились вничью.

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