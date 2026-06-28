Бразилия – Япония: все подробности матча 1/16 финала ЧМ-2026

Сборные Бразилии и Японии сыграют друг с другом во втором на чемпионате мира по футболу 2026 года матче 1/16 финала. Представители Южной Америки и Азии сойдутся в битве за место в следующем раунде плей-офф первенства в понедельник, 29 июня.

Видео дня

Игру принимает стадион в американском Хьюстоне. OBOZ.UA проведет онлайн трансляцию матча Бразилия – Япония. Время начала – 20:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА БРАЗИЛИЯ – ЯПОНИЯ

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Бразилия – Япония так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,71, на победу японцев – 5,24. Кто выйдет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Хочешь максимум от события мирового футбольного соревнования – заходи на GGBET. Готовые экспрессы на главные матчи дня, предварительно собранные экспертами бетбилдеры на топ-встречи, одни из лучших коэффициентов на рынке, эксклюзивные бонусы на время турниров и быстрые выплаты. Победителей ждет общий призовой фонд 3 000 000 грн. Все для лета большой игры!

ГДЕ СМОТРЕТЬ БРАЗИЛИЯ – ЯПОНИЯ

Любители спорта смогут увидеть принципиальную дуэль благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из США будет доступен на канале "Megogo Футбол Первый". Трансляция будет сопровождаться аналитической студией с участием журналистов и экспертов.

СУДЬИ НА БРАЗИЛИЯ – ЯПОНИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Марицио Мариани из Италии. Помогать ему будут лайнсмены Даниэле Биндони и Альберто Тегони. Роль четвертого рефери исполнит швейцарец Сандро Шерер.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Бразилия: Алиссон – Сантос, Габриэл Магальяеш, Маркиньос, Данило – Пакета, Каземиро, Бруно Гимараеш – Винисиус Жуниор, Матеус Кунья, Райан

Япония: Сузуки – Ито, Танигути, Секо – Накамура, Танака, Камада, Сугавара – Маэда, Уэда, Доан

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды играли друг с другом четырежды в официальных матчах. Две победы добыли латиноамериканцы, а еще две встречи завершились вничью.

РЕКЛАМА

21+

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Предложение действует с 11 июня 2026 года по 17 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Детали на сайте ggbet.ua.

Под "3000000 грн призовых" понимается возможность принять участие в розыгрыше общего призового фонда в размере 3000000 гривен, а под получением приза – его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.

Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua являются актуальными по состоянию на 18:10 28.06.2026 и могут меняться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!