'Боруссия' шокировала ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов. Видео

Немецкая "Боруссия" обыграла ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Поединок на "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершился со счетом 1:0.

В первом тайме хозяева выглядели заметно активнее и смогли реализовать свой момент. На 36-й минуте Нико Шлоттербек выдал острый пас в штрафную на Никласа Фюллькруга и тот одним движением обработал мяч, а вторым вколотил его в нижний правый угол.

После перерыва ситуация кардинально изменилась. Обозленные парижане устроили грандиозный прессинг на ворота Грегора Кобеля. Подопечные Луиса Энрике бросались на каждый мяч, на каждного футболиста "Боруссии". ПСЖ не давал возможность сопернику сделать больше трех пасов, однако забить не мог.

На 51-й минуте с интервалом в несколько секунд игроки французской команды дважды попали в штангу. Сперва Киллиан Мбаппе не смог сравнять счет, а затем в стойку попал Ашраф Хакими.

После этого камера выхватила лицо Мбаппе, который был явно шокирован происходящим.

Всего же за второй тайм парижане нанесли 11 ударов по воротам, против 7 у немцев. При этом в рамку попал 3. У Дортмунда – 0.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне мадридский "Реал" сыграл вничью в гостях мюнхенской "Баварии" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч на "Альянц Арене" завершился со счетом 2:2.

"Боруссия" Д Германия – ПСЖ Франция 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 36 Фюллькруг.

Боруссия Д – Кобель, Рюэрсон (Вольф, 87), Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан, Брандт (Нмеча, 87), Санчо, Адейеми (Ройс, 83), Фюллькруг (Мукоко, 90).

ПСЖ – Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Эрнандес (Лукас Бералдо, 42), Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери, Дембеле, Барколя (Коло-Муани, 65), Мбаппе.

Предупреждения: Матсен (19), Фабиан Руис (53), Шлоттербек (73).

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