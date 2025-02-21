Биатлон, зимний вид спорта, пользуется в Украине популярностью. Стреляющие лыжники постоянно в центре внимания СМИ, ТВ, радио. В разные годы успешно выступали на международной арене украинские биатлонисты.

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В разгаре сезон-2024/2025. В его насыщенной программе 9 этапов Кубка мира, чемпионат Европы, который прошел в Италии, и завершающийся в Швейцарии чемпионат мира. Завершится сезон девятым этапом Кубка мира в конце марта в Норвегии. Биатлонисты 28 стран принимают участие в этих соревнованиях. И на этот сезон Международный союз биатлонистов отстранил от участия в этих стартах российских и белорусских спортсменов.

Женская сборная Украины в прошлом сезоне в Кубке наций финишировала в топ-10 и сохранила квоту на участие пятерых биатлонисток в личных стартах Кубка мира. Свой 14-й сезон проводит лидер нашей команды 34-летняя Юлия Джима, в составе команды и 19-летняя Александра Меркушина. Надежда Белова возглавила мужскую сборную

На тренерском мостике мужской сборной изменения: словацкого специалиста Юрая Санитру заменила украинка Надежда Белова. Она – известная в прошлом биатлонистка, участница Олимпийских игр, чемпионатов мира и этапов Кубка мира. Белова была главным тренером женской сборной Украины на Олимпиаде-2024 в Сочи – там наши девушки завоевали золотые медали в эстафете. Наша мужская сборная в прошлом сезоне не смогла удержаться в топ-10 Кубка наций, заняв итоговое 11-е место, и теперь в личных гонках этапов Кубка мира Украину представляют не пять, а четыре биатлониста. Для капитана нашей сборной 33-летнего Дмитрия Пидручного это 14-й сезон в сборной.

Призовые сильнейшим

Международный союз биатлонистов выделил около 9,5 миллионов евро на выплату призовых. В личных стартах призовые распределяются между спортсменами, которые вошли в топ-30. Чем выше занятое место, тем больше призовых.

Призовые в личных стартах (ТОП-10):

"Золото": 15 000 евро (Кубок мира), 25 000 евро (ЧМ-2025)

"Серебро": 12 000 (Кубок мира), 20 000 (ЧМ-2025)

"Бронза": 10 000 (Кубок мира), 15 000 (ЧМ-2025)

4-е место: 8 000 (Кубок мира), 11 000 (ЧМ-2025)

5-е место: 7 000 (Кубок мира), 8 000 (ЧМ-2025)

6-е место: 6 000 (Кубок мира), 7 000 (ЧМ-2025)

7-е место: 5 000 (Кубок мира), 6 000 (ЧМ-2025)

8-е место: 4 500 (Кубок мира), 5 000 (ЧМ-2025)

9-е место: 4 000 (Кубок мира), 4 500 (ЧМ-2025)

10-е место: 3 500 (Кубок мира), 4 000 (ЧМ-2025)

Призовые на команду в эстафетах:

"Золото" (Кубок мира): 26 тысяч евро

"Серебро" (Кубок мира): 20 тысяч евро

"Бронза" (Кубок мира): 16 тысяч евро

"Золото" (чемпионат мира): 30 тысяч евро

"Серебро" (чемпионат мира): 24 тысяч евро

"Бронза" (чемпионат мира): 20 тысяч евро