'Большой позор': матч евроотбора ЧМ-2026 завершился со счетом 11-1. Видео

Сборная Молдовы по футболу установила впечатляющий антирекорд, потерпев крупнейшее поражение в своей истории. В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года подопечные тренера Сергея Клещенко в Осло уступили команде Норвегии с неприличным счетом 1:11.

Как и ожидалось, главным действующим лицом в игре стал нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. 25-летний нападающий записал на свой счет сразу пять голов. Он еще больше укрепил свои позиции в списке лучших бомбардиров норвежской сборной в истории – 48 мячей.

Четыре гола в ворота несчастных молдован оформил хавбек шотландского "Рейнджерс" Тело Осгор. По разу отличились защитник "Бранна" Феликс Мюре и капитан норвежцев Мартин Эдегор.

После финального свистка Клещенко взял всю вину за фиаско на себя. "Мне нечего сказать. Это большой позор для нас. Надо решать, что делать дальше", – сказал наставник молдаван. До этого крупнейшее поражение сборной соседей Украины нанесли датчане в 2021-м году – 8:0.

Отметим, что Норвегия выиграла пять матчей из пяти в квалификации и опережает на шесть пунктов Италию, которая имеет игру в запасе.

