Боксировал, чтобы выпустили из СССР: как выглядел в молодости Владимир Кличко, которому сегодня исполнилось 48

25 марта свой 48-й день рождения отмечает легендарный украинский боксер, бывший чемпион по трем основным версиям супертяжелого веса Владимир Кличко. По, иронии судьбы, он пришел в бокс не для того, чтобы побеждать, а чтобы можна было выехать из СССР, однако стал первым украинским олимпийским чемпионом в своем виде и более 10 лет "правил" в королевском дивизионе.

OBOZ.UA решил рассказать, с чего начинал титулованный спортсмен и как выглядел в молодости.

Владимир родился 25 марта 1976 года в военном городке Солнечный в Казахстане, где на тот момент служил его отец-военный. Поселок находися недалеко от космодрома Байконур, однако в отличие от своего старшего брата Виталия и сотни тысяч советских мальчишек будущий чемпион не мечтал стать космонавтом.

Братьям Кличко пришлось много переезжать, пока в 1985 году отца не перевели в Киев, где первым домом боксеров стало общежитии вблизи аэропорта Жуляны. К слову, именно оттуда в апреле 1986 года вылетали вертолеты, чтобы тушить пожар после аварии на АЭС в Чернобыле.

В 12 лет в столице Владимир вместе с братом начал зарабатывать первые деньги, продавая фотографии кинозвезд 80-х. У Виталия как раз уже была камера, и когда они с братом получили газету с фото актеров, то пересняли изображения, напечатали снимки и продавали их по 20 копеек в школьном дворе.

Любопытно, что наибольшим спросом в то время пользовались Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. "Когда я рассказывал об этом Шварценеггеру, то он в шутку попросил часть нашей прибыли", – вспоминал позже Владимир.

Скоре отец получил в столице постоянную квартиру, а братья нашли для себя секции за пределами школы. Из-за травмы спины Владимир не мог последовать за Виталием в кикбоксинг, поэтому в 13 лет остановил свой выбор на боксе. И тренировался не ради титулов и званий, а чтобы иметь возможность путешествовать за пределами Союзу.

"Мне не нравилось то, чем я занимаюсь. Мне не нравилось, что я не родился бойцом, как мой брат. Я научился этому. Я занимался боксом, потому что хотел выбраться из СССР, я хотел путешествовать", – рассказывал позже Владимир в эфире подкаста Miami Herbert Huddle.

"Пересечь границу в те времена могли либо политики, либо спортсмены. У обычного гражданина СССР были нулевые шансы путешествовать. Ты не мог покинуть страну. Для политика я был слишком молод, но для спортсмена подходил идеально", – признавался Кличко-младший.

Но какие бы причины не привили Владимира в боксерский зал, оказалось, что у него талант. Юноша сходу выиграл чемпионат Киева. Однако поначалу не связывал свое образование со спортом. В 14 лет он видел себя... фельдшером и решил поступать в медицинский техникум. Родители поддержали сына, но приемная комиссия отказалась принимать у Кличко документы, мол, на фельдшерское отделение только с 15 лет.

После неудачного поступления Кличко-младший вернулся в школу и захотел тренироваться у Владимира Золотарева в Спортивном клубе армии, где занимался и Виталий. Золотарев согласился, но потом посоветовал родителям отдать младшего брата в спортивный интернат в Броварах, где он будет получать такие нагрузки, которые нужны для его возраста. Однако по вечерам он все равно приходил на тренировки в Киеве.

После окончания спортинтерната Владимир поступил в пединститут в Переяслав-Хмельницком, где уже учился Виталий. Интересно, что Золотарев запрещал Кличко спарринговать друг с другом, ведь тогда они находились в разных весовых категориях и по уровне подготовки младший брат отставал от старшего. Но они все равно делали это втайне от всех, что закончилось переломом ноги Владимира. Говорят, что именно после этого они пообещали матери никогда больше не драться.

Тем временем Владимир дважды выиграл чемпионат Украины и последнее в истории первенство Советского Союза среди спортшкол. В 1993 году Кличко-младший стал первым на чемпионате Европы, а через год в Стамбуле взял "серебро" юниорского чемпионата мира.

В том же 1994-м вместе с Виталием Владимир занял второе место на мировом чемпионате среди военнослужащих. Первое место ему помешало занять пищевое отравление. Говорили, что Кличко-младший перед финалом объелся в Тунисе экзотических фиников, врач снял его с турнира. Но он выиграл этот чемпионат уже через год.

Но историческая победа, которая открыла для Владимира почти все двери в боксе, ожидала украинца на Олимпиаде-1996 в Атланте. На самом деле Кличко-младший нацеливался на поездку на США в категории до 91 кг, а вот в супертяжах лицензию завоевал Виталий. Однако в Атланту Кличко-старший не полетел из-за стероидов, которые нашли в его анализах.

Как рассказывал доктор, работавший тогда с Виталием, украинский супертяж принимал их для лечения травмы по совету немецкого врача.

Некоторые считали, что Кличко-старшего специально "устранили", так как тот был главным фаворитом на победу в Атланте-1996. Но если у конкурентов украинца и был такой расчет, то план провалился. Потому что вместо Виталия в США полетел Владимир и никому не оставил шансов.

Правда, по словам Кличко-старшего, Владимиру пришлось непросто из-за стремительной смены категории: "Для него было довольно сложно переходить из тяжелого веса в супертяжелый, а затем, уже на Олимпиаде, не только поддерживать форму, но и побеждать. И только благодаря целеустремленности и силе духа Владимир смог сначала победить в первом поединке, а затем и в финале".

2 августа в полуфинале Олимпиады Кличко-младший встретился с принципиальным соперником – россиянином Алексеем Лезиным, которому до этого уступил в финале чемпионата Европы-1995. Но в этот раз украинец доминировал в ринге и выиграл решением большинства судей. А 4 августа в финале ОИ-1996 Владимир одолел представителя Тонги Паэа Вольфграмма.

"Воспоминания, как они есть. Атланта, 1996. Я был молодым спортсменом, стремившимся к моей тогдашней величайшей цели – золотой медали. Успех дался нелегко. Мне приходилось терпеть трудности, чтобы этого достичь. И в этом я опирался на мой главный актив, помимо таланта, – на силу воли", – признавался Владимир.

Интересно, что Кличко-младший стал первым представителем европеоидной расы, завоевавшим золотую медаль в супертяжелом весе на олимпийском турнире.

И сразу же после "золота" Атланты Владимир перешел в профессиональный бокс, подписав контракт с промоутерской компанией в Германии. В 1998-м он завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона мира WBC и блистал в профессионалах 21 год.

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