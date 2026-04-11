Боксер-чемпион нокаутом года воткнул непобедимого соперника головой в ринг. Видео

Казахстанский боксер Армат Арманулы (7-1, 5 КО) провел эффектную защиту титула WBA Asia в среднем весе на вечере бокса в Бангкоке. Его соперник Кенан Гюзель (6-1, 5 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере после досрочного завершения поединка.

Бой стал со-главным событием вечера и прошел в напряженной борьбе с первых раундов. Оба боксера регулярно обменивались тяжелыми ударами, действуя на встречных курсах без заметных пауз.

Развязка наступила в шестом раунде: Арманулы нанес мощный апперкот в челюсть соперника, после чего Гюзель упал в нокаут, буквально воткнувшись головой в ринг.

Поединок был остановлен на отметке 2 минуты 49 секунд. В сети этот удар успели окрестить "нокаутом года".

Арманулы успешно защитил титул WBA Asia и продлил серию побед, доведя свой рекорд до 7-1, 5 КО. Гюзель, занимавший 15-е место в рейтинге WBA Asia, потерпел первое поражение при шести победах, пять из которых были досрочными.

