'Бойкотируйте матч Донецка!' В Германии перед матчем 'Шахтера' в Лиге чемпионов вспыхнул скандал

Фанаты мюнхенской "Баварии" массово отозвали заявки на билеты на номинально выездной матч своей команды с донецким "Шахтером" в 6-м туре основного этапа обновленной Лиги чемпионов. Ультрас немецкой команды призвали всех поклонников коллектива бойкотировать игру с украинцами из-за высоких цен на посещение стадиона.

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Об этом информирует издание Bild. По его данным, фанатская группировка Südkurve Munich выпустила обращение к болельщикам, обвинив донецкий клуб, который будет хозяином арены в Гельзенкирхене, в завышении цен на билеты из-за расположения стадиона и имени соперника.

"Бойкотируйте выездной матч Донецка! Отмените билеты! Болельщики "Баварии", не дайте себя обмануть и бойкотируйте выездную игру с донецким "Шахтером", – эмоционально заявили фанаты.

После этого сразу 36 тысяч болельщиков отменили свои заявки. Немцев разозлило, что "Шахтер" установил минимальную стоимость на билеты в размере 105 евро. Это почти в четыре раза больше, чем цена на игры с итальянской "Аталантой" и швейцарским "Янг Бойз".

Ультрас "Баварии" обвинили украинский клуб в желании заработать на том, что фанатам их команды легко попасть в Гельзенкирхен.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом" вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык забил автогол и отбил пенальти.

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