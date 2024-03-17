Супертяж, которым пугали Усика, нокаутировал чемпиона Европы на последних секундах боя. Видео

Британский экс-обладатель "временного" пояса WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (16-2, 15 КО) добыл эффектную победу над чемпионом Европы по версии IBF Кашем Али (21-3, 12 КО). Главный поединок на шоу "Великолепная семерка" промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена в английском Бирмингеме завершился техническим нокаутом.

С первых минуты неторопливый Джойс захватил инициативу в ринге. 38-летний супертяж неспешно работал по сопернику, раз за разом донося свои удары, при этом особо не вкладывая в них силу.

Постепенно Каш все больше и больше уступал оппоненту. Он очень тяжело дышал, но смог выдержать даже жесткую атакую в 9-м раунде.

Развязка наступила в концовке боя. За 30 секунд до финального гонга 32-летний уроженец Бирмингема пропустил правый боковой в челюсть, после чего оказался в тяжелом нокдауне.

Али успел подняться на ноги, но судья не поверил в его готовность продолжать схватку, зафиксировав поражение.

Отметим, что в своих интервью Джойс заявлял, что без проблем разберется с Усиком и заберет у него чемпионский пояс.

Усик и Джойс встречались в 2013 году в рамках полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB). Тогда победу одержал украинский боксер.

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