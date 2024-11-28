Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин отказался пожимать руку российскому футболисту Александру Головину перед матчем Лиги чемпионов. Голкипер лиссабонской "Бенфики" таким образом продемонстрировал свое отношение к представителю страны-агрессорке и всей РФ.

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Этот поступок нашего соотечественника вызвал приступ отборного вранья и маразма у бывших российских спортсменов. Так двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью РИА "Новости" договорился до того, что Трубин якобы действовал по указанию политиков.

"Скорее всего это не личная позиция украинского вратаря, а следование указаниям украинских политиков. Проявление корпоративной этики: раз главный человек страны так сказал, то все выполняют его распоряжения. Хочется верить, что это так. Я очень надеюсь, что когда на СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.) все закончится, то он первым пожмет Головину руку. Это результат промывки мозгов на Украине. Люди боятся, как бы их действия потом не отразились на них. Ведь им надо там жить дальше", – лицемерно заявил россиянин.

Ту же мысль пыталась продвинуть чемпионка ОИ в конькобежном спорте и депутатка Государственной думы Светлана Журова в комментарии "РБ Спорт". Приспешница режима Владимира Путина попыталась принизить достоинство украинцев, которые противостоят агрессии России.

"Другого ожидать от них не следует. У них есть указания. Если бы украинский вратарь пожал руку Головину, мог бы не возвращаться в Украину. В свое время их легкоатлетка Ярослава Магучих после фотографии с Марией Ласицкене подверглась жесткой критике. В результате ей пришлось утрированно говорить о том, что не любит Россию, чтобы оставили в покое. Так что там сразу возникают последствия. Не хочу входить в их положение, просто констатирую факт", – сказала пропагандистка.

Отметим, что поединок "Бенфики" и "Монако", цвета которого защищает Головин, завершился победой команды Трубина на выезде со счетом 3:2.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык установил фантастический рекорд в Лиге чемпионов.

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