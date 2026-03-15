Боевого медика после символического удара перед матчем УПЛ позвали замуж в прямом эфире. Видео

Перед началом матча украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Металлист 1925" (1:0) символический первый удар по мячу выполнила боевой медик Элина Мединина. После удара прямо на поле возлюбленный 28-летней девушки неожиданно для нее самой сделал ей предложение руки и сердца.

Особый эпизод произошел перед стартом центрального матча 20-го тура УПЛ. На газон пригласили старшего лейтенанта медицинской службы Государственной пограничной службы Украины Элину Мединину, которая во время полномасштабного вторжения служила военным медиком Донецкого пограничного отряда и участвовала в обороне Мариуполя.

Во время боев она находилась на "Азовстали", где вместе с другими украинскими защитниками провела 86 дней, из них 82 дня в полном окружении. После прекращения обороны города по приказу высшего военного командования вышла с территории завода и сдалась в плен, где находилась более полугода. 17 октября 2022 года Мединину обменяли вместе со 108 украинскими женщинами и она вернулась в Украину.

После удара по мячу диктор попросил Мединину на мгновение остаться на поле и обратился к зрителям с просьбой проявить больше внимания и уважения.

Затем он сообщил, что на поле выходит особенный для нее человек, с которым она прошла самые тяжелые испытания во время обороны Мариуполя, на "Азовстали" и в плену.

В этот момент к ней подошел ее возлюбленный Мирослав "Чикаго" с букетом цветов и футболкой "Шахтера" с надписью "Выходи за меня" и сделал предложение.

