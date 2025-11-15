БК 'Запорожье' уверенно обыграл 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге Favbet

Запорожье начало второй круг регулярного чемпионата Суперлиги Favbet с уверенной победы над Черкасскими Мавпами со счетом 78:66.

Черкасские Мавпы, которые сыграли первый матч без Андрея Агафонова, который завершил карьеру, начали игру очень неуверенно – не пошли броски у Лева Кошеватского и Кирилла Марченко и после шести минут игры Мавпы проигрывали 3:16.

Во второй четверти Запорожье довело свое преимущество до 20 очков, после чего игра выровнялась, но запорожские баскетболисты в целом уверенно контролировали игру и довели дело до победы.

У Запорожья дабл-дабл оформил Тариг Эйса с 19 очками и 13 подборами, к которым добавил 6 передач, а у Антона Буца 16 очков и 8 подборов. У Черкасских Мавп самым результативным с 14 очками стал Даниил Пирогов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Запорожье — Черкасские Мавпы 78:66 (20:11, 23:16, 19:15, 16:24)

Запорожье: Лещина 8 + 5 подборов, Мэтьюз 15 + 5 подборов, Эйса 19 + 13 подборов + 6 передач, Ловингс 9 + 5 подборов + 6 передач, Буц 16 + 8 подборов + 4 перехвата – старт; Величко 11, Киктев 0 + 5 подборов, Климанов 0, Терехин 0, Суркис 0

Черкасские Мавпы: Марченко 9, Голенко 2, Дибиамака 13, Гэмлин 8 + 7 подборов, Кошеватский 13 + 7 передач – старт; Пирогов 14 + 8 подборов, Холод 7 + 7 подборов, Упырь 0, Фесун 0