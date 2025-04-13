БК 'Днепр' с победы стартовал в полуфинальной серии Суперлиги Favbet

БК "Днепр" одержал уверенную победу над "Черкаськими Мавпами" в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу Суперлиги Favbet. Счет встречи – 63:48

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Гости на равных противостояли сопернику до середины второй четверти, чему способствовали пять дальних попаданий за это время. Но за последние 4 минуты второй четверти Черкасские Мавпы набрали всего 1 очко и допустили рывок Днепра 9:1, позволивший хозяевам выиграть половину матча 35:26.

Если за вторую четверть гости набрали 8 очков, то за третью еще меньше – 7 баллов и преимущество Днепра выросло до 17 очков. В четвертой десятиминутке Днепр довел свое преимущество до 20 очков, которое лишь в конце Черкасские Мавпы немного сократили.

Лучшими у Днепра стали Станислав Тимофеенко с 16 очками, 8 подборами и 6 передачами, а также Михаил Горобченко, записавший в актив 10 очков, 10 подборов и 6 передач.

Днепр повел в серии две победы 1:0. Следующая игра команд пройдет в Черкассах 16 апреля.

Суперлиги Favbet. 1/2 финала, первый матч

Днепр, СК Шинник

Днепр — Черкасские Мавпы 63:48 (19:18, 16:8, 15:7, 13:15)

Счет в серии - 1-0

Днепр: Тмофеенко 16+8 подборов + 6 передач, Конев 6+5 подборов + 4 перехвата, Закурдаев 9, Загреба 8+6 подборов, Горобченко 10+10 подборов + 6 передач – старт; Сипало 9+7 подборов, Дубоненко 5, Бондарчук 0, Сорочан 0

Черкасские Мавпы: Марченко 8, Кошеватский 8, Агафонов 9, Климов 3, Клебан 12+9 подборов – старт; Дюпри 5, Упырь 3, Пирогов 0, Фесун 0, Голенков 0