БК 'Днепр' разгромил 'Киев-Баскет' и вышел в Финал четырех Кубка Украины Favbet

Баскетбольный клуб "Днепр" разгромил "Киев-Баскет" со счетом 95:65 на своей площадке в четвертьфинале Кубка Украины Favbet, пробившись в Финал четырех. Для "Киев-Баскета" это самое большое поражение за последние 8 месяцев. В апреле клуб проиграл "Ривне" со счетом 43:77.

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Без Сандула и Буренко, не приехавших в Днепр, у Киев-Баскета не было шансов против хозяев, превосходивших соперника по габаритам и общему классу игроков.

Днепр показал лучшую реализацию, выиграл подбор 45:26, был лучше по передачам 29:10 (моментами тренеры давали установку выводить мяч даже Даниилу Сипалу).

У Днепра пятеро игроков набрали 10 и более очков, а самым результативным с 19 очками стал Игорь Дубоненко. Отметим также Михаила Горобченко с 13-ю передачами. У киевлян Егор Сушкин остановился в шаге от дабл-дабла – 12 очков и 9 подборов.

Кубок Украины. Мужчины, 1/4 финала

Днепр, СК Шинник

Днепр – Киев-Баскет 93:62 (23:15, 26:11, 26:18, 18:18)

Днепр: Дубоненко 19, Сипало 10 + 8 подборов – 5 потерь, Тимофеенко 14 + 6 подборов, Конев 6, Горобченко 5 + 6 подборов + 13 передач – старт; Загреба 14, Закурдаев 13+5 подборов, Сорочан 6, Лещина 5, Коротченко 1, Попов 0

Киев-Баскет: Сушкин 12 + 9 подборов, Зайцев 7, Когут 11, Клевзуник 9, Карпюк 2 – старт; Сафонов 7, Рыжков 6, Кобылинский 6, Бур 2, Смитюх 1

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