БК 'Днепр' продолжил победную серию в Суперлиге Favbet

Лидер чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet Днепр одержал уверенную победу над Старым Луцком. Встреча на площадке соперника завершилась со счетом 91:58.

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Команда из Луцка не смогла создать проблем фаворита – Днепр уже в первой четверти, которую выиграл 24:8, получил комфортное преимущество и дальше уверенно его держал.

Днепр почти вдвое выиграл борьбу под щитом 46:28 и вообще по большинству статистических показателей был лучше, одержав закономерную победу.

У Днепра пять игроков набрали 10 и более очков, а самым результативным с 14 очками стал Даниил Сипало. У Старого Луцка Степан Лесик записал в актив 14 очков и 8 подборов.

Завтра, 8 декабря, в Луцке Днепр сыграет против Ровно, а Старый Луцк встретится с Запорожьем.

Суперлига Favbet.

Луцк, ОДЮСШ

Старый Луцк - Днепр 58:91 (8:24, 22:22, 13:21, 15:24)

Старый Луцк: Мусиенко 6+5 передач, Дюпин 11, Михайлов 2+5 подборов, Лесик 14+8 подборов, Горобченко 7 – старт; Лавани 10, Прозапас 6, Белокурый 2, Липовцев 0, Тартаковский 0, Тимощук 0

Днепр: Дубоненко 8, Сипало 14, Тимофеенко 12+8 подборов, Конев 12, Горобченко 9+9 подборов + 5 передач – старт; Коротченко 13+5 подборов, Загреба 10, Закурдаев 7, Сорочан 4+5 подборов, Лищин