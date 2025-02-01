БК 'Днепр' добыл уверенную победу в Суперлиге Favbet

Баскетбольный клуб Днепр одержал уверенную победу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet. Поединок против БК "Ривне" завершился со счетом 82:67.

Видео дня

Хозяева завладели инициативой в конце первой четверти и с тех пор развивали преимущество, достигшее максимальных 18 очков в третьей четверти. Днепр продемонстрировал высокие бросовые показатели, реализовав 12 из 28 трехочковых (42%) и 50% двухочковых атак. Кроме того, хозяева имели преимущество на подборах (49-36) за счет чего преобладали соперника по очкам в краске (32:20).

У победителей отлично вошли в игру со скамейки запасных Закурдаев и Сергей Загреба. Защитник стал самым результативным с 17 очками в активе, а Загреба самым эффективным, добавив к 15 очкам 8 подборов (РЭ 22).

Днепр продолжил серию побед до 17 матчей и продолжает возглавлять турнирную таблицу Суперлиги. Ровно, 9 побед в 20 матчах, опустился на пятое место.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр — Ривне 82:67 (21:16, 23:15, 19:18, 19:18)

Днепр: Горобченко 15+4 передачи, Тимофеенко 10+16 подборов + 4 передачи, Конев 10, Сипало 9+9 подборов – 4 потери, Дубоненко 3 — старт, Закурдаев 17+4 передачи, Загреба 15+8 подборов, Сорочан 3, Бондарь 0, Орешник 0

Ривне : Браун 13 + 10 подборов + 3 передачи, Фуллер 12 + 5 подборов + 5 передач, Соловьев 12, Тимощук 6 + 4 перехвата + 3 передачи - 4 потери, Гарбарь 2 + 4 передачи - старт, Головчик 12, Шептицкий 6, Герасимчук 4, Поносов 0, Кравченко 0