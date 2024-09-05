Женская сборная Украины в прошлом году отстояла своё место в дивизионе В (втором по статусу) женской Лиги наций. Осенью наша команда заняла третье место в своей группе Лиги В и сумела опередить команду Словакии в рейтинге третьих команд, избежавших вылета в Лигу С.

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Украинским футболисткам нужно было противостоять в двух матчах плей-офф команде Болгарии за право остаться в дивизионе B, в который желали перейти из дивизиона C их соперницы. Со своей задачей нашей девушки довольно легко справились. В первом матче на поле стадиона "Орда Арена" болгарского города Киржали они победили соперниц – 4:0. В повторной игре на стадионе "Мардан" в турецкой Анталии в воротах соперниц побывало три мяча. Вратарь нашей сборной Екатерина Самсон из "Ворсклы" свои владения сохранила "на замке".

Перед нашей командой, которую возглавляет Владимир Пятенко, теперь стоит задача попытаться попасть в элитный Дивизион А женская Лиги наций сезона 2024/2025. В составе нашей сборной, занимающей в рейтинге FIFA 33-е место, выступают представительницы полтавской "Ворсклы", криворожского "Кривбасса", коваливского "Колоса", харьковского "Житлобуда", донецкого "Шахтёра", турецких клубов "Фомгет", "Галатасарай", французских "Ницца" и "Марсель", словенского "Мура Нона". Нет пока в составе сборной футболисток киевского "Динамо" - некогда одного из сильнейших женских клубов Украины.

Новые встречи со знаковыми соперниками

Мужские сборные 55-ти членов ассоциаций УЕФА – участники Лиги наций 2024/2025. Победителями трёх предыдущих розыгрышей были Португалия, Франция и Испания. Сборная Украины осталась в Лиге В на второй сезон. В результате жеребьёвки "желто-синие" попали в группу B1 вместе со сборными Албании, Грузии и Чехии. В Лиге В впервые выступит сборная Англии, которая выбыла из элиты по результатам предыдущего розыгрыша. Соперники англичан по группе B2 – Финляндия, Ирландия и Греция.

Вот календарь матчей сборной Украины

1-й тур, 7 сентября. Украина – Албания

2-й тур, 10 сентября. Чехия – Украина

3-й тур, 11 октября. Украина – Грузия

4-й тур, 14 октября. Украина – Чехия

5-й тур, 16 ноября. Грузия – Украина

6-й тур, 19 ноября. Албания – Украина.

Из дивизиона В прямые путёвки в Дивизион А получат четыре победителя групп. В квартете B3 играют Австрия, Норвегия, Словения и Казахстан, в группе В4 – Уэльс, Исландия, Черногория и Турция.

И ещё о регламенте. Команды, которые окажутся на втором месте, сыграют третьими командами дивизиона А. Третьи сборные дивизиона В проведут стыковые матчи со вторыми командами Лиги С за сохранение прописки в дивизионе В. Команды, которые окажутся на четвертом месте, отправятся в Дивизион C. Напомню, в прошлом розыгрыше Лиги наций 2022/2023 сборная Украины стала в группе Дивизиона В второй, набрав 11 очков, а в активе сборной Шотландии оказалось 13 баллов.

В сезоне 2020/2021 наша команда выступала в Лиге А, затем выбыв в Дивизион В. И теперь задача одна – вернуться в элитный дивизион.

Немного о наших соперников по группе B1.

Чехия – участник финального турнира Евро-2024. Команда выступала на семи чемпионатах Европы, в 1996 году завоевала "серебро". Пять раз между собой встречались сборные Украины и Чехии. В активе нашей команды две победы, два матча завершились вничью, один наша сборная проиграла.

Сборная Албании – участник финального турнира Евро-2024. Шесть раз между собой встречались сборные Украины и Албании. Пять раз наша команда победила, один матч завершился вничью.

С командой Грузии, участником плей-офф Евро-2024, наша сборная провела 9 матчей – шесть побед и три ничьи. Впереди новые встречи со знаковыми соперниками.