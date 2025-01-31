Битва финалистов: расписание трансляций Суперлиги Favbet 1-5 февраля

Регулярный чемпионат Суперлиги Favbet продолжится бабблами в Днепре и Черкассах. В гости к лидеру чемпионата "Днепра" приедут финалист прошлого сезона "Ривне", "Старый Луцк" и "Запорожье".

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Интересным обещает быть матч "Запорожье" против "Ривне", которые могут подойти к глазному матчу с одинаковыми показателями и подопечные Валерия Плеханова в случае двух побед поднимутся на пятое место в таблице.

4-5 февраля в Черкассах "Киев-Баскет" сыграет против хозяев и "Кривбасса". Баббл будет неполным из-за отсутствия "Прикарпатья-Говерлы" – главный тренер Евгений Мурзин на следующей неделе будет занят работой в женской национальной сборной.

Вашему вниманию расписание матчей игровой недели.

Днепр, "Шинник"

Суббота, 1 февраля

13:00. "Днепр" – "Ривне-ОШВСМ" (XSPORT, Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

16:00. "Запорожье" – "Старый Луцк" ("Суспильне", YouTube ФБУ)

Воскресенье, 2 февраля

13:00. "Днепр" – "Старый Луцк" (Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

16:00. "Запорожье" – "Ривне-ОШВСМ" (YouTube ФБУ)

Черкассы, ПС "Будивельник"

Вторник, 4 февраля

18:00. "Черкасские Мавпы" – "Киев-Баскет" (XSPORT, YouTube ФБУ)

Среда, 5 февраля

15:00. "Кривбасс" – "Киев-Баскет" ("Суспильне", Киевстар ТВ, YouTube ФБУ)

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