Бывший руководитель Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев набросился с дикими оскорблениями на страны Балтии и других европейцев. Представитель страны-агрессорки отметился хамством после того, как в Эстонии пытались допросить капитана сборной Израиля по футболу Эли Даса перед матчем отбора ЧМ-2026 из-за его слов о России.

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Об этом Лайшев заявил в интервью порталу Metaratings.ru. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обозвал европейцев быдлом, а также выразил абсурдную мысль о том, что в Эстонии не имеют права негативно относиться к России и ведут себя, "как маленькие собачки".

"Это нормальное явление. Эти три живопырки, три республики – это как маленькие собачки. Они злые и все время тявкают на слона, чтобы показать свою солидарность. Они все говорят о культуре, о взаимоотношениях, а то, что мы видим – беспредел. Такой, знаете, быдлоты. Вся Европа для меня – быдло, по сегодняшнему поведению. По-другому и не скажешь никак. Парень играл в футбол абсолютно мирно, поддерживал взаимоотношения в команде, за которую выступал. Столько удивительного открывается, о чём мы даже не знали и не догадывались", – сказал Лайшев.

Отметим, что Эли Даса выступал за московское "Динамо", в котором провел 78 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач. В конце мая клуб объявил, что контракт с ним не будет продлен.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации самбо Москвы Ренат Лайшев назвал "хамством и наглостью" Запада условия возвращения россиян в мировой спорт.

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