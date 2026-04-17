'Бенфика' выгоняет футболиста сборной Украины

"Бенфика" хочет избавиться от украинского полузащитника Георгия Судакова, чтобы стабилизировать финансовое положение и изменить состав, сообщает Record. При этом решение сопровождается сомнениями тренерского штаба, несмотря на признание игровых качеств футболиста.

Среди причин возможного ухода выделяют финансовую необходимость, планы по перестройке команды и проблемы со здоровьем, из-за которых футболист пропускал важные матчи. Также указывается спортивный фактор: по данным источника, игрок не подходит Жозе Моуринью по своим характеристикам.

Ранее тренер при этом отмечал сильные стороны полузащитника, подчеркивая его способность связывать линии на поле: он "принимает мяч, разворачивается, комбинирует и продолжает атаки". Сам Судаков заявлял, что сохраняет уверенность вне зависимости от дальнейшего развития ситуации.

Судаков присоединился к португальской команде в последний день августа 2025 года. Переход был оформлен как аренда до конца сезона 2025/26 с обязательным выкупом, общая сумма сделки составляет 27 млн евро плюс бонусы до 5 млн.

В текущем сезоне полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач. При этом игрок пропускал часть встреч в апреле из-за повреждения или решения тренерского штаба.

