Беленюк победой дебютировал в ММА и кинул вызов Николаю Тищенко. Видео

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк (1-0) успешно провел свой первый поединок по правилам смешанных единоборств (ММА). После победы украинский спортсмен и народный депутат вновь обратился с вызовом к своему коллеге Николаю Тищенко.

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Первый турнир промоушена Arena.championship состоялся 11 июля в Киеве. В главном бою вечера Беленюк встретился с израильским бойцом Хаимом Гозали (15-7) .

Украинец с первых секунд перевел соперника в партер и начал контролировать ход поединка. В результате серии ударов у 53-летнего Гозали открылось рассечение, а спустя две минуты его команда отказалась от продолжения боя. Рефери остановил встречу и зафиксировал победу Беленюка техническим нокаутом в первом раунде.

После поединка Беленюк поблагодарил зрителей и заявил, что пока не решил, будет ли продолжать выступления в ММА.

"Мне надо подумать. Я думаю, что для дебюта все получилось супер", — сказал Беленюк.

Затем олимпийский чемпион вновь вспомнил о Николае Тищенко и публично предложил ему провести бой.

Несколькими днями ранее Беленюк уже вызывал Тищенко на поединок после появления видео с участием депутата и военнослужащего Виктора Лахна.

Напомним, Беленюк завершил карьеру после Олимпиады-2024, где завоевал "бронзу". Ранее он выиграл "золото" Игр в Токио и стал обладателем "серебра" Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Позже спортсмен вошел в состав сборной Украины по греко-римской борьбе на 2026 год и подтвердил возвращение к выступлениям.

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