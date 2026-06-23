Автомобиль наехал на 11-летнюю девочку и 24-летнюю женщину: чемпионка Всемирных игр погибла от травм, полученных возле своего дома

Чемпионка Всемирных игр-2025 по стрельбе из лука Дениса Гурбан Баранкова погибла в ночь на 22 июня в результате наезда автомобиля. После трагического инцидента, произошедшего на парковке перед многоквартирным домом в братиславском районе Петржалка, 24-летняя словацкая спортсменка была экстренно доставлена в больницу, но травмы оказались слишком серьезными.

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О гибели известной лучницы на своей официальной странице в Facebook сообщила Словацкая ассоциация стрельбы из лука (SLZ): "С глубокой скорбью мы восприняли шокирующую информацию о том, что Дениса Гурбан Баранкова скончалась в ночь с воскресенья, 21 июня, на понедельник, 22 июня, в возрасте 24 лет, став жертвой трагических обстоятельств".

Словацкий телеканал Markíza сообщил, что автомобиль возле многоквартирного дома в братиславском районе Петржалка сбил двух человек – 11-летнюю девочку и 24-летнюю женщину, которой и оказалась известная спортсменка. Обе получили очень серьезные травмы, с которыми их доставили в больницы столицы Словакии.

"Ребёнка с травмами грудной клетки и головы, а также переломом бедренной кости, находящегося на искусственной вентиляции лёгких, доставили в Национальный институт детских болезней. Женщину на искусственной вентиляции легких с внутричерепной травмой доставили в больницу в Крамарах", — сообщила пресс-секретарь Оперативного центра службы экстренной медицинской помощи Петра Климешова. Но повреждения Денисы оказались несовместимыми с жизнью.

"Вечером к нам доставили женщину, которую сбила машина. Пациентка находилась в очень критическом состоянии с несколькими серьезными травмами. Несмотря на усилия наших медицинских работников, к сожалению, спасти пациентку не удалось", – рассказала пресс-секретарь Университетской больницы Братиславы Ева Клиска.

Обстоятельства гибели словацкой звезды ещё расследуются, но известно, что к трагедии привела череда событий после шторма в воскресенье в жилом районе Братиславы. Дениса и её муж на мгновение вышли из дома, чтобы осмотреть ущерб, нанесённый непогодой, и остановились возле большого внедорожника BMW X5, который застрял под поваленной тополей.

По словам ошеломленного мужа и тренера Владимира Гурбана, после бури пожарные не обеспечили безопасность на месте: "На машину упало дерево, они подняли его, владелец машины уехал и "открыл огонь" по группе людей на тротуаре. По той маленькой девочке и Денису. Я находился примерно в метре от неё".

По одной из версий следствия, водитель перепутал тормоз с газом и, включив задний ход, сбил двух человек. "По прибытии на место происшествия полиция установила, что водитель BMW X5 по причинам, которые пока не установлены, не уделял достаточного внимания рулю во время движения на парковке перед жилым домом, в результате чего врезался в припаркованный Kia Proceed", – говорится в официальном заявлении правоохранителей.

"Затем он выехал на травянистый участок за пределами парковки, где столкнулся с 11-летней девочкой и 24-летней женщиной и врезался в дерево, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу", – добавили правоохранители и уточнили, что тест на алкоголь у водителя дал отрицательный результат.

Гурбан Баранкова представляла Словакию на Олимпийских играх 2020 года в Токио и 2024 года в Париже. За свою карьеру она стала бронзовой призеркой чемпионата Европы 2021 года. Это была первая медаль Словакии на континентальных соревнованиях. А на Всемирных играх 2025 года в Чэнду Дениса завоевала "золото".

Считалось, что вскоре 24-летняя словацкая спортсменка прочно закрепится в числе мировой элиты стрельбы из лука. Также она вот-вот должна была защитить диплом в университете. Однако трагический случай прервал жизнь Денисы.

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