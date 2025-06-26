23-летнего испанского футболиста-чемпиона сбило насмерть авто, когда он переходил дорогу в наушниках

Клуб "Лас-Пальмас" подтвердил смерть своего 23-летнего футболиста Зебенсуи Рамоса, который с 9 июня находился в коме после того, как его сбила машина на севере острова Гран-Канария. Инцидент произошёл в районе Эль-Пуэртильо, муниципалитет Арукас. В результате аварии игрок получил черепно-мозговую травму и с тех пор не приходил в сознание.

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Рамос скончался в четверг, 26 июня 2025 года, в Университетской больнице Доктор Негрин в столице острова. В последнем сезоне он выступал за команду "Лас-Пальмас C" и регулярно тренировался со второй командой клуба.

В течение своей карьеры Зебен Рамос также защищал цвета таких клубов, как Сан-Исидро, UD Guía, Acodetti CF, UD San Fernando, CD Becerril, UD La Atalaya и Villa de Santa Brígida.

Футболист, уроженец Гальдара, в прошлом сезоне вместе с "Лас-Пальмас C" стал чемпионом в третьем дивизионе Канарских островов, а также дебютировал в составе "Лас-Пальмас Атлетико" который с тех пор добился продвижения во Второй дивизион.

По неофициальной информации Рамос переходил улицу, слушая музыку в наушниках и не убедился в отсутствии транспортных средств.

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