Аргентинскому гольфисту удался 'самый невероятный удар всех времен'. Видео

Аргентинский гольфист Эмилиано Грильо сделал фантастический hole-in-one (удар, отправивший мяч в лунку с первого же удара) во втором раунде Phoenix Open 2025 на TPC Scottsdale. Его "выстрел" с 142 метров на 16-й лунке пар-3 (лунка, рассчитанная на прохождение за три удара) отправил мяч прямо в цель, без касание газона.

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"Это было идеальное исполнение, идеальная дистанция, – сказал 32-летний Грильо в эфире Golf Channel. – Полноценный удар питчинг-веджем (короткий железный клюшка, предназначенная для точных ударов на небольшие расстояния). Мы не сразу поняли, куда попал мяч, но когда толпа взорвалась, все стало ясно".

"Я десять лет играю здесь и всегда представлял, как это может случиться, – добавил Грильо. – Каждый раз, когда выходишь на стартовую площадку лунки, думаешь: "А вдруг?" Сегодня всё сошлось идеально".

Для Грильо это второй hole-in-one в рамках PGA Tour. Первый он сделал на 13-й лунке Royal Portrush во время The Open Championship 2019.

Зрители бурно отпраздновали эйс (hole-in-one), по традиции осыпав площадку с коротко подстриженной травой вокруг лунки банками и бутылками, что привело к задержке игры – судьи убирали мусор и проверяли состояние поля.

В соцсетях пользователи не смогли справиться с эмоциями, назвав этот удар самым невероятным за всю историю.

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