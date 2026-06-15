ЧМ-2026: таблица лучших бомбардиров турнира

Главное спортивное событие года чемпионат мира по футболу, который принимают США, Мексика и Канада, как и ожидалось, радует болельщиков результативность. За один только игроков день 14 июня участники наколотили 19 голов, а сборная Германии отметилась пока крупнейшей победой турнира, разбив Кюрасао 7:1.

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Дублем в составе Бундестим отметился форвард лондонского "Арсенала" Кай Хаверц. Именно он вместе с американцем Фоларином Балогуном и шведом Ясином Айяри возглавляет список лучших бомбардиров первенства.

В то же время главными претендентами на завоевание "Золотой бутсы" турнира считаются форварды сборной Франции Килиан Мбаппе и Англии Гарри Кейн.

ТАБЛИЦА ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ ЧМ-2026

Кай Хаверц (Германия) – 2

Ясин Айяри (Швеция)ь – 2

Фоларин Балогун (США) – 2

Виктор Дьркереш (Швеция ) – 1

Александр Исак (Швеция) – 1

Винисиус Жуниор (Бразилия) и другие – 1

Автогол – 1

Отметим, что на мировом чемпионате-2022 в Катаре лучшим снайпер стал Мбаппе, который наколотил восемь мячей. А большей всего гол на мундиалях за карьеру забил легенда сборной Германии Мирослав Клозе, на счету которого 16 точных ударов, что лишь на четыре больше, чем у нынешнего французского голеадора.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от сборной Египта изменить форму для чемпионата мира 2026.

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