"Аргентина может вылететь уже в четвертьфинале": в шоу "Кто в игре?" похоронили фаворитов ЧМ-2026 и объяснили, зачем Англии Виагра

Интрига этого выпуска разрешилась в первые минуты. Подвели итоги прогнозов прошлого шоу, самый невезучий эксперт снял маску, и под лицом Месси оказался комик Олег Маслюк. После разоблачения он высказал столько претензий к аргентинцу, что стало очевидно: ещё одного чемпионства Месси он точно не желает.

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Символично, что и сам Месси на этой неделе дал повод для разговоров. Аргентина едва проползла мимо Кабо-Верде: дебютанты турнира дважды отыгрывались и уступили лишь из-за автогола на 111-й минуте. В студии этот матч назвали тем, ради чего и нужен чемпионат мира, а вот в отношении аргентинцев оптимизма не нашлось. Состав не такой глубокий, как у французов, в запасе нет игроков, способных решить исход матча, а Месси скоро 40, и не всё так радужно, как кажется. Поэтому у экспертов возникли серьёзные сомнения, переживет ли Аргентина четвертьфинал.

Германии повезло ещё меньше. Вылет Бундестим эксперты назвали позором, ведь парагвайцы буквально "таскали" его по полю. В итоге немцы впервые в истории вылетели с чемпионата мира в серии пенальти.

Не обошлось в этом туре и без позитивных историй. Майкл Олисе с двумя голами против Швеции заслужил прогноз уровня "Золотого мяча". За Японию против Бразилии в студии болели до последнего и верили в сказку вплоть до гола Мартинелли на 90+5. Камбэк Англии против ДР Конго в студии объяснили одним человеком: пока в команде есть Гарри Кейн, она будет забивать столько, сколько нужно. Тут же вспомнили новость, которая звучит как анекдот, но таковым не является: перед матчем с Мексикой на высокогорном стадионе "Ацтека" англичанам разрешили принимать Виагру, поскольку препарат облегчает дыхание на высоте 2240 метров и не запрещен WADA.

Шутки о Виагре продержались в студии дольше, чем Германия на чемпионате. Лучшие из них ищите в полном выпуске шоу "Кто в игре?" на YouTube-канале GG.Спорт.

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