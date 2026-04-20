Сразу 11 команд: Англия идет на бешеный рекорд в еврокубках. Как устроен механизм отбора и возможно ли это вообще

Масштабный десант в Лигу чемпионов, кучка в Лиге Европы и где-то там одиночка в Лиге конференций. Именно таким может быть английское представительство в еврокубках в следующем году! Несмотря на то, что британцы сильно навредили сами себе во всех турнирах, они готовы к перезапуску на следующий год в еще больших объемах. Как это работает и возможно ли вообще – рассказывает OBOZ.UA.

В этом сезоне была вероятность английских полуфиналов. Но...

Англия – абсолютный доминант еврокубков. Так было до начала весенних стадий. Когда в трех турнирах 6 команд вышли напрямую, а еще 3 пробились через стыки, казалось, что издевательство над всеми продолжится. Особенно в Лиге чемпионов, где 6 из 8 матчей плей-офф были с участием команд из Туманного Альбиона. Но уже на этой стадии синхронно вылетели "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Челси".

Далее мы увидели не менее интересное шоу 1/4. Здесь им было уже немного проще, однако "Ливерпуль" всухую проиграл ПСЖ, залив лигочемпионовские дела на "Арсенал" (который едва не усыпил фанатов домашним матчем против "Спортинга"). В остальных двух турнирах за весь плей-офф обошлось без потерь, – это Лига Европы и Лига конференций. "Ноттингему" повезло автоголом от "Порту" на уровень антипремии Пушкаша. "Кристал Пэлас" тоже не впечатляет, потому что клуб Южного Лондона обрел уверенность в собственных силах только после попадания в четвертьфинал. Как ни странно, но логичнее всего в этой компании из 4 команд выглядит "Астон Вилла", которая почти выиграла Этап лиги и серьезно разносит соперников на пути к такой желанной победе в Европе.

Такой полуфинал будет, но не там, где ожидалось. Сыграют между собой "Ноттингем" и "Астон Вилла" в Лиге Европы. Но следует отметить, что, несмотря на такой сюр, именно Англия – единственная на сегодня ассоциация в Европе, которая имела сразу 4 команды в финалах еврокубков одновременно. Из позитива для британцев и то, что они до сих пор сохраняют возможность взять сразу 3 трофея за один год, чего пока никому не удавалось. По 2 кубка могут привезти домой Испания, Германия и Франция.

На следующий сезон будет 5 мест ЛЧ. И готовят еще 2

Механизм, на самом деле очень простой. После реформы в Лиге чемпионов, когда добавилось мест для Этапа лиги, УЕФА придумала дарить места просто так по стечению обстоятельств. Англия это совпадение выполнила – на клубном уровне стала снова лучшей в Европе, поэтому из-за АПЛ вместо 4 мест квалификации будет 5.

Для этого британский победитель ЛЧ должен зафиксировать за собой место в топ-5. Единственный претендент на это – "Арсенал". Несмотря на то, что чемпионская битва с "Сити" только обостряется, за 5 туров до конца АПЛ канониры останутся в топ-5. Двойной путевки на турнир не бывает: если Артета принесет лондонцам первую в их истории Лигу чемпионов, зона отбора съезжает на место вниз и его получает 6 команда Премьер-лиги.

Но дальше механизм только раскручивается. Если "Астон Вилла" занимает это шестое место (что вполне возможно) и выиграет Лигу Европы (что по всем расчетам едва ли не свершившийся факт), она также автоматически квалифицируется в ЛЧ. И что тогда? А тогда УЕФА хватается за голову и вынуждена искусственно расширять отбор еще глубже, на 7 место АПЛ. Ситуация очень изменчива, ведь на него одновременно претендуют "Брентфорд", "Брайтон", "Эвертон", "Сандерленд" и даже "Фулхэм"! Тогда от Англии может выйти на элитный уровень, например, Ярмолюк – его "Брентфорд" никогда не видел международной арены, даже Кубок Кубков или Кубок ярмарок. Представляете, какой тектонический сдвиг произойдет в европейском футболе с таким представительством?

Значит, 11 клубов – это реальность?

Здесь все снова зависит от результатов всех трех финалов. Англия имеет квоту на все еврокубки и эта квота не меняется от того, что где-то будет больше команд. Если в ЛЧ поедет 7 клубов, то дальше движется и таблица. Именно так представительство может вырасти до 11 команд, более половины АПЛ. Но сначала надо выполнить еще несколько вполне реальных совпадений.

Лига Европы – еще 2 места. Вышеупомянутая победа "Астон Виллы" подвинет дальше и отбор в ЛЕ, поэтому проход себе зафиксируют 8 и 9 команды. Сюда еще "Кристал Пэлас" и тоже вероятную победу в Лиге конференций (которая дает право играть в группе ЛЕ); надо только финишировать в первую половину таблицы. Если вы еще не потерялись во всех этих британских приключениях, то от Англии уже будет заявлено 10 команд. Не забывайте и о Лиге конференций. На острове – это как наша Лига Европы, туда выходит победитель Кубка Англии. Тот же "Кристал Пэлас" попал в соревнования с 12-го места, остановившись в 12 очках от еврокубковой зоны.

Как сейчас? На турнире остались "Манчестер Сити", "Челси", "Лидс" и "Саутгемптон" из Чемпионшипа. Вероятность, что это будет кто-то не из грандов не нулевая, но низкая; надо иметь в голове, что при текущем положении в ЛК гранды не поедут. При стечении всех вышеупомянутых обстоятельств это будет 11-я путевка: либо для еще одного клуба АПЛ (сюда из подвала может дотянуться даже "Тоттенхэм"), либо "Лидс" с 15-го места, либо "Саутгемптон", у которого хватает дел в борьбе за выход в элитный дивизион.

Все это чисто математические предположения, до финиша АПЛ еще больше месяца. Но фантастическая реальность в том, что от АПЛ в Европу на сезон 26/27 уже гарантировано как минимум 8 клубов. И почти все они выходят в Этапы лиги, только в ЛК надо будет преодолеть один раунд квалификации. Если все получится, то у англичан будет целое созвездие следующей осенью. Кажется, в попытках реформировать европейский футбол, УЕФА переиграла сама себя...