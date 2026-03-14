Английский футболист забил фантастический гол 'ударом скорпиона'. Видео

Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке отметился эффектным акробатическим мячом в домашнем матче чемпионата Англии против "Манчестер Сити". Этот эпизод по итогам голосования признан лучшим голом английской Премьер-лиги в феврале.

Встреча 24-го тура АПЛ состоялась 1 февраля в Лондоне. На 70-й минуте 28-летний форвард "шпор" эффектно замкнул передачу от Конора Галлахера.

Соланке, находясь спиной к воротам, смог сложиться в падении и ударом пятки отправил мяч точно в сетку. В футболе такой прием называют "ударом скорпиона".

Этот гол позволил "Тоттенхэму" уйти от поражения. Окончательный счет 2:2.

