Английский футболист забил фантастический гол с 60 метров ударом со своей половины поля. Видео

Атакующий полузащитник "Шеффилд Уэнсдей" Джош Уиндасс отметился фантастическим ударом в 26-м туре Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион Англии). 30-летний уроженец Халла смог поразить ворота "Дерби" с 60 метров.

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На 61-й минуте при счете 1:0 хозяева получили шанс на быструю контратаку. Мяч в районе центрального круга попал к Уиндассу, который не стал делать передачу, а точно пробил, отправив круглій снаряд за шиворот голкиперу.

В сети завирусился этот момент, снятый с нескольких ракурсов.

Этот гол продолжил впечатляющую результативную серию нападающего – он забивает уже в пятой игре подряд. Уиндасс стал ключевым игроком своей команды, возглавив список бомбардиров "Шеффилд Уэнсдей" с девятью голами в сезоне.

Благодаря его усилиям, "Шеффилд Уэнсдей" победил "Дерби" со счетом 4:2, что позволило команде укрепить свои позиции в Чемпионшипе и продолжить борьбу за выход в Премьер-лигу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник чешского клуба "Теплице" Егор Цикало отметился невероятным ударом в матче 9-го тура чемпионата страны в Высшей лиге против "Баника". 23-летний футболист смог поразить ворота с 22 метров на последних секундах.

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