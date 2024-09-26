Украинский футболист с 22 метров забил фантастический 'радиоуправляемый' гол на последних секундах матча. Видео

Украинский защитник чешского клуба "Теплице" Егор Цикало отметился невероятным ударом в матче 9-го тура чемпионата страны в Высшей лиге против "Баника". 23-летний футболист смог поразить ворота с 22 метров.

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На последних секундах встречи Цикало получил мяч возле штрафной площадки и без раздумий нанес мощный "выстрел".

На повторе было видно, что мяч шел мимо ворот, но в последний момент, словно на радиоуправлении, вильнул в рамку.

Отметим, что этот гол, ставший дебютным для украинца в Чехии, не спас "Телпице" от поражения 2:3.

Егор Цикало – воспитанник "Колоса" из Ковалевки. В августе 2021 года перебрался в Чехию, где выступал за молодежные команды местных клубов "Татран", "Горки" и "Теплице". К "Теплице" присоединился в январе прошлого года, успев сыграть в 5 матчах.

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