Алькарас перевернул игру с Джоковичем в финале Australian Open и добыл историческую победу. Видео

Первая ракетка мира Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Australian Open, обыграв в финале Новака Джоковича (№4 ATP) – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. 22-летний испанец не только сломил сопротивление легендарного соперника, но и оформил уникальное достижение, став самым молодым теннисистом с титулами на всех четырёх турнирах Большого шлема.

Видео дня

Матч имел историческое значение ещё до начала, поскольку испанец мог собрать карьерный "Шлем", а серб претендовал на рекордный 25-й титул на турнирах Большого шлема, что вывело бы его в единоличные лидеры в истории.

Начало встречи осталось за Джоковичем, который уверенно забрал первый сет со счётом 6:2, воспользовавшись заметным волнением соперника. Однако уже во второй партии Алькарас резко прибавил на подаче и в игре на приёме, сделал ключевой брейк и взял сет с тем же счётом, полностью переломив ход финала.

В третьем сете испанец продолжил доминировать, действуя безошибочно и не позволяя сербу зарабатывать лёгкие очки, что вылилось в победу 6:3. В четвёртой партии Джокович до последнего цеплялся за шанс вернуться в матч, отыгрывал брейк-пойнты и навязывал борьбу, но решающий брейк в концовке остался за Алькарасом, который закрыл матч без тай-брейка.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее определился победитель Australian Open в женском одиночном разряде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!