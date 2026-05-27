Абсурд Лиги конференций. Почему в финале сыграют 'Кристал Пэлас' против 'Райо' – команды, которые этого не заслуживают

Второй финал еврокубков – к вашему вниманию! Сегодня на поле в Лейпциге сойдутся "Кристал Пэлас" против "Райо". Лига конференций – молодой турнир и эти команды дебютируют на такой высокой стадии. Но весь сезон они будто не хотели сюда заходить, на это указывают одинаково интересные и неуравновешенные выступления. Чего ждать от игры клубов, которые могут испугаться ответственности? Рассказывает OBOZ.UA.

Прогноз на финал Лиги конференций

Эксперты GGBET считают фаворитами английскую команду. Ставки на победу "Кристал Пэлас" по состоянию на 09:47 27 мая принимаются с коэффициентом 1,97. Тогда как на "Райо Вальекано" – 4,28.

Их не должно было здесь быть

Сегодня нас ждут команды абсурда, которые достигли своей финальной цели из-за стечения кучи обстоятельств. Пусть вас не вводит в заблуждение высокая итоговая позиция "Райо Вальекано" после группы, очки там пришлось буквально выгрызать. Дальше начался карнавал: испанцы сначала выбили "Самсунспор", когда едва не проиграли преимущество до овертаймов; разнесли АЕК дома 3:0, дали ему камбэк 0:3, забили и полчаса сидели в обороне; в полуфинале "Райо" остановил "Страсбург", сильнейшую команду группы, хотя эта сильнейшая команда на поле дважды не выходила. Так и пришла путевка в главный матч.

"Кристал Пэлас" тоже команда шока. Всё могло закончиться ещё на этапе финальной квалификации: орлы едва забили 1(!) гол "Фредрикстаду", благодаря чему попали в группу. Да и там 10 очков хватило только для стыков. Им пришлось играть 2 экстра-матча, где боснийский "Зрински" почти остановил грозного английского представителя. Была возможность вылететь и от АЕКа, но греки двумя удалениями самоустранились от еврокубков. Дальше стало лучше, но и "Фиорентина" приближалась к камбэку; повезло с точным ударом Сарра. А затем был "Шахтер". Англичан и испанцев вроде бы не должно было быть в финале, но случай каждый раз подыгрывал.

"Кристал Пэлас": продолжить английский триумф

Клуб из южного Лондона вернулся в еврокубки впервые за 28 лет, после Кубка Интертото. Задача довольно проста – после "Астон Виллы", они должны привезти еще один международный кубок в Англию. Ведь британцы имеют возможность выиграть все 3 евротурнира в один год, это уникально для Европы. "Пэлас" по всем мнениям букмекеров были главным фаворитом турнира, как "Челси" в свой год. Но если аристократы весь сезон были на коне в ЛК, то в этом случае команда завелась только под конец турнира.

После "Шахтера" мы довольно хорошо познакомились с их тактикой аутов и глубокой обороны. Команда Гласнера играет 3-4-2-1 и строит все на контратаках: либо вингеры, либо пропихнуть вперед на Сарра и тот разберется. К слову, Исмаила просто сейчас лучший бомбардир турнира (9 голов) и есть вероятность, что он сохранит свой статус после финала. Сенегалец имеет прекрасную скорость и оперативное мышление, особенно когда ему дают хорошую передачу из центральной зоны. Но все это было бы невозможным без обороны, которой руководит голкипер Хендерсон. Он капитан, на плечах которого ответственность не только за сейвы, но и за то, чтобы никто не смог пробить; вспомните, как трудно было горнякам подойти к его владениям.

"Райо" хочет завершить дебют красиво

Выход в еврокубки с "Вальекано" вообще не ассоциируется: это только вторая попытка в истории и сразу такая успешная. Безусловно, испанцы готовы завершить сезон красиво, с победой в Лиге конференций. Внимание привлекает командность; кажется, что все работают за всех, забивали хотя бы раз 12 игроков. Особенно впечатляет Альваро Гарсия и его внезапные включения, будто зеркало для Сарра. Лидер результативности бразилец Алемао, 4 мяча, поддержанный креативом Паласона в третьей зоне, на которого опирается весь мадридский коллектив.

Если вы не глубокий фанат Ла Лиги, то об этой команде, кроме скандала с Романом Зозулей, вам мало что известно. Так вот, им характерна самобытность от тренера Иньиго Переса. На свой второй год он полюбил больше защитную схему, которая позволила однажды забрать очки у самого "Реала". УЕФА пишет, что 38-летний специалист прекрасно понимает уникальный характер команды и уникальную задачу на победу. Его смелый стиль предполагает широкую игру на все поле и здоровую агрессию от второго номера. Базируется это на ротации игроков, благодаря чему схема безостановочно работает 90 минут. Это та самая уже упомянутая командность, которая и помогла убрать "Страсбур" на пути к финалу.

Для обеих команд финал – спасение сезона

В этом году финалы еврокубков имеют особый привкус. В Лиге чемпионов это потенциальная защита трофея для ПСЖ и возможность его наконец выиграть для "Арсенала"; в Лиге Европы мы увидели первый за десятки лет триумф "Астон Виллы" и первый вообще финал для "Фрайбурга". Лига конференций тоже не сидит в стороне от таких интриг: здесь не только сошлись дебютанты, они в принципе не знают нормального вкуса европейских турниров.

А еще это возможность запрыгнуть на уровень выше, ведь победа дает выход сразу в группу Лиги Европы. Если "Райо" не хватило лишь немного до зоны ЛЕ из-за домашнего чемпионата, то "Кристал Пэлас" в течение сезона больше претендовал на вылет из АПЛ, чем на первую десятку. В последние годы англичане только и делают, что живут во второй десятке таблицы, поэтому в еврокубки они выходят обходными путями. В 2025 как обладатель Кубка, а в 2026 планируют сохранить прописку на международной арене через победу в Лиге конференций.

Украинский привкус турнира

Наш "Шахтер" прошел довольно достойный путь: 4 стадии квалификации, выход в Этап лиги, первая восьмерка и полуфинал ЛК. Несмотря на досадный вылет, горняки имеют интересное достижение – они стали наиболее эффективной командой турнира. Портал Swissquote пишет, что по показателю xG (коэффициент возможного гола для каждого удара на основе условий, при которых нанесен удар) клуб должен был бы забить только 16 мячей, тогда как действующий чемпион Украины наколотил аж 21. Оказалось, что на всю ЛК даже в плей-офф никто не смог приблизиться к нам. Помните фантастический гол Изаки в ворота "Леха", когда бразилец положил через себя? Так вот, xG того удара был всего 0,04! Вот так и получается, что горняки столько раз забивали из невероятных ситуаций, где математика не предусматривала взятие ворот. А оно было.

Самое интересное, что ближайший преследователь "Шахтера" в этом рейтинге повышенной реализации – киевское "Динамо". У бело-синих был далеко не образцовый сезон: выиграли только дважды, вылетели сразу из группы без права на стыки, еще и тренера пришлось менять. Но подопечные Шовковского/Костюка назабивали 9 мячей там, где должно было быть только 6! Кстати, эти 6 положили в ворота "Зрински". В этом же году в еврокубках будут новые участники от Украины.

Когда смотреть матч?

Решающая игра Лиги конференций пройдет в Лейпциге. Начало встречи между "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" в 22:00 по Киеву. Финал вживую покажет MEGOGO. После этого останется только один, главный финал континента – финал Лиги чемпионов.

