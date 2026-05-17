ЛНЗ впервые вышел в еврокубки. Но везет ли украинским дебютантам в Европе?

В футбольном сезоне 2026/27 от Украины впервые выступит ЛНЗ. Черкасский клуб провел довольно полярный сезон и почти стал чемпионом, но одна из целей достигнута, они едут в Лигу конференций. Это теперь – 22-й клуб под сине-желтым флагом на международной арене. Но удавалось ли нашим дебютировать с успехом? Есть ли кто-то, кто с первого шага на новом уровне сразу зажег свою звезду? Рассказывает OBOZ.UA.

Украину за 35 лет представлял аж 21 клуб!

Представить только, что при всей одинаковости отечественного футбола и нашего уровня скептицизма к нему, от Украины в еврокубках разного уровня участвовали более двух десятков команд. Да, некоторые из них были просто транзитом или выезжали на международную арену лишь раз, но представительство довольно солидное, здесь не только гранды. Были периоды, когда кого-то нового приходилось ждать годами, а были этапы сплошных дебютов и порой довольно неплохих. Об этом сегодня и поговорим.

Первым сезоном стал 1992, когда в Лиге чемпионов впервые и в последний раз дебютировала "Таврия". В розыгрыш 91/92 наши тоже были, но только "Динамо", как чемпион ссср. Киевляне фактически стали первым клубом независимой Украины в Европе, ведь и кампания началась, когда в Киеве уже месяц как приняли постановление о независимости. А дальше выступления продолжились когда Украина уже существовала на карте как суверенное государство. В старой версии ЛЧ столичная команда завершила выступления в апреле 1992 года. Первое представительство на несколько клубов будет только с сезона 92/93, когда вместе с симферопольским клубом уже под сине-желтым флагом поехали "Динамо" и "Черноморец".

Гранды начинали в девяностых

Первый сезон "Динамо" был в том самом сезоне, когда Высшую лигу выиграла "Таврия". Киевляне прошли в Кубок УЕФА как серебряный призер лиги. Сразу попались серьезные соперники – "Рапид" и "Андерлехт". И если австрийцев бело-синие преодолели за счет выездного гола, то бельгийцы остановили подопечных Пузача далеко от четвертьфиналов.

"Шахтер" тогда еще не был второй силой страны, но уже начинал восхождение. Первый сезон команды датирован 1994 годом, тоже как для серебряного призера чемпионата. Ничего не получилось: уже в первом же матче Кубка УЕФА горняки уступили норвежскому "Лиллестрему" 4:3 по двухматчевому противостоянию. Это был урок, что ничего легкого в Европе не бывает. Но уже через 15 лет донецкий клуб возьмет единственный для Украины международный трофей – тот самый Кубок УЕФА.

Вспомнить те дебюты очень символично сегодня: "Шахтер" стабильно представляет Украину в различных еврокубках и в этом сезоне почти дебютировал в финале ЛК, тогда как у "Динамо" откровенно ничего не сложилось. Туран на осень 2026 попал сразу в следующую группу ЛЧ, а подопечные Костюка почти наверняка пролетели мимо еврокубков через УПЛ, интригу держит только завтрашняя игра "Полесья" против "Зари". Поэтому единственная надежда у них на Кубок Украины. Иначе это будет их первый за всю историю независимости сезон без еврокубков. Еще и без медалей.

Первого соперника ранее традиционно побеждали

С появлением широких возможностей поиграть в еврокубках, украинские клубы начали массово залетать на мировую арену – себя попробовали сразу 9 команд в 90-х! И что сегодня выглядит еще более потрясающим – многие уверенно держались. Очень долго схема была одинаковая: дебют - преодолели одну стадию - вылетели. Так начали в 1992 "Черноморец", в 1993 "Днепр", в 1997 "Ворскла", в 1998 "Арсенал", в 1999 "Кривбасс". Многих тогда останавливали страны Бенилюкса. Только "Карпаты" вылетели сразу, да и то, забрав победу в первой игре.

4 клуба получили единственную попытку за всю историю

"Таврия", "Нива", "Олимпик", "Десна". Такие разные названия, такие разные эпохи, такие разные поколения. О крымском клубе уже поговорили. "Нива" с ее счастливым выходом в 1996-м (через финал Кубка) переиграла эстонский "Садам" и вылетела от швейцарского "Ньона". Это было единственное в истории участие винницкого футбола на таком уровне. "Олимпик" и "Десна" на евроарене просто принесло по 0.5 очков для рейтинга, даже без побед.

Дебютанты нулевых больше не существуют

В нулевых украинский футбол проживал первый пик своего развития. Тогда в 2002 оба "Металлурга" (запорожский и донецкий) синхронно вышли в Кубок УЕФА, но их выступления прекратили первые серьезные клубы. Дончан сразу остановил "Вердер", хотя в Донецке и удалось отбегать 2:2, тогда как запорожцы на второй стадии уступили "Лидсу". В 2004 мир узнал о "Мариуполе", когда тот из-за рейтинга добродетели заскочил в отбор того же турнира и даже продержался там целый месяц. А уже в 2007 на международную арену наконец выходит "Металлист", но с первой же попытки пришлось сражаться с "Эвертоном". Все эти клубы на сегодня исчезли с футбольной карты Украины.

За последние 12 лет было много интересных дебютов

Впервые вкус Европы в 2014 почувствовала "Заря": это был сверхуспешный год для Украины с финалом "Днепра", а луганчане стали звездой отбора в ЛЕ, вылетев в последний момент. Дебютировала и "Александрия", хотя лучшего сезона надо было еще подождать, тогда проиграли. Мы можем вспомнить еще и "Колос", в ковидный одноматчевый год тоже выиграли. А последним новичком от Украины стало "Полесье" в сезоне 25/26; с Ротанем у руля были преодолены 2 этапа, но дверь в ЛК захлопнула "Фиорентина".

Здесь уместно больше сказать о "Днепре-1", ведь команда нового времени, на самом деле, выдала роскошный дебют – сразу вышла из группы ЛК; плей-офф так и осталось их наивысшим достижением и сильнейшим дебютом в истории украинского футбола. Но о клубе не любят говорить из-за того основания, которое произошло для сезона 24/25, когда днепряне-1 просто исчезли с радаров, когда сезон квалификаций уже начался и заменить несуществующую команду в Лиге конференций никем не удалось. А те даже минимальные очки для рейтинга могли бы нам очень помочь.

В этом году к компании присоединится ЛНЗ. Ждать ли успеха?

Как видим, дебютанты свое первое еврокубковое турне чаще выигрывали хотя бы одним матчем. Но 22-й клуб от Украины в истории сейчас проживает настоящий кризис. Первая победа за месяц пришла только против аутсайдера "Полтавы", Лига конференция не прощает такого подхода. Команде Пономарева гарантировано место со второго раунда и у него есть лишь несколько месяцев, чтобы стать сильнее и выровнять дыру в нападении. Можно тянуть до последнего и надеяться на серию пенальти, но мы уже 5 лет видим, как у ЛК все происходит через нервные битвы, особенно на старте. Мы будем болеть за все сине-желтые клубы турнира, и хочется, чтобы их участие было не просто транзитной поездкой в новую страну.