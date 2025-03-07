Магучих, выполнив единственный прыжок, вышла в финал ЧЕ-2025. Видео

Звезда украинской легкой атлетики Ярослава Магучих уверенно вышло в финал чемпионата Европы в помещениях 2025 года, который проходит в нидерландском Апелдорне. Наша соотечественница добилась права побороться за медали первенства благодаря единственной удачной попытке.

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23-летняя уроженка Днепра приняла решение пропустить три первые высоты, на которых боролись ее соперницы. Ярослава стартовала на первенстве с планки в 1,89 метра. Ее украинка взяла в сверхуверенном стиле, а после ошибок других участников турнира стало понятно, что этот прыжок гарантировал ей выйти в финал.

Две другие представительницы нашей страны – Катерина Табашник и Юлия Чумаченко – не сумели квалифицироваться в решающий раунд. Они остановились на высоте 1,85 метра и 1,80 метра соответственно.

Борьбу за медали в секторе в прыжках в высоту легкоатлетки поведут в воскресенье, 9 марта. Начало – в 18:05 по киевскому времени.

Отметим, то Магучих является действующей чемпионкой континентального первенства в помещениях. Она выиграла турниры в польском Торуне-2021 и Стамбуле-2023.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля Ярослава Магучих на турнире Udin Jump Development в итальянском Удине прыгнула на высоту 1,94 метра, завоевав золотую медаль.

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