75-тысячный Олимпийский стадион в Афинах устроил овации футболисту сборной Украины. Видео

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук забил гол в финале Кубка Греции и помог своему клубу закрепить победу над "ОФИ Крит". Результативный выход 29-летнего футболиста сборной Украины на замену вызвал бурную реакцию трибун 75-тысячного Олимпийского стадиона.

Видео дня

С первых минут финал складывался в пользу афинского клуба. Уже на 9-й минуте марокканский форвард Аюб Эль-Кааби открыл счёт. После этого "Олимпиакос" контролировал ход встречи, но не мог снять все вопросы до самого конца. Роман появился на поле на 71-й минуте, заменив защитника Коштинью, и сразу же добавил остроты в атаке.

Украинец быстро оказался в центре событий: на 74-й минуте получил жёлтую карточку за фол, а в компенсированное время эффектно замкнул атаку команды, удвоив преимущество — 2:0.

Гол Яремчука окончательно снял напряжение и вызвал овации на заполненных трибунах главной арены страны.

Для Яремчука это уже второй трофей с "Олимпиакосом" после перехода в клуб летом 2024 года — ранее он стал чемпионом Греции. Всего в сезоне 2024/25 форвард провёл 33 матча, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

После финала футболист эмоционально высказался в соцсетях.

"Они тебя хоронят - а ты поднимаешь трофеи над головой. Сколько раз пытались списать? Сколько раз ждали, что ты сломаешься, сдуешься, исчезнешь? Но ты не только встаешь. Ты берешь свое. С гордо поднятой головой. С руками, в которых сила. В которых история каждой боли, каждого падения и каждой победы. Пусть говорят. Пусть пробуют еще. У тебя на это только одна реакция: Трофеи над головой", — написал Яремчук, намекнув на давление и критику в свой адрес в последние годы.

Победа над "ОФИ Крит" принесла "Олимпиакосу" 29-й Кубок Греции в истории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!