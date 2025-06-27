70 млн евро и точка: за лидера сборной Украины требуют космическую сумму. Переговоры с ПСЖ под угрозой

Лидер обороны сборной Украины Илья Забарный все еще не знает, где начнет новый футбольный сезон. Наш соотечественник дал согласие на переход во французский "Пари Сен-Жермен", однако действующие победители Лиги чемпионов не могут договориться о трансфере с английским "Борнумтом".

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Журналист телеканала Sky Sport Лука Бендони на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, проинформировал, что "вишни" отклонили очередное предложение парижан. "Борнмут" твердо стоит на своей позиции и требует за Забарного 70 миллионов евро.

Переговоры между клубами возобновились в среду вечером, однако ПСЖ все еще не согласовал условия сделки. О требованиях клуба украинца известно как французам, так и другим представителям английской Премьер-лиги, которые захотят вступить в переговоры.

Известно, что наш футболист уже согласовал условия личного контракта с парижанами. Украинский центральный защитник должен поставить подпись под пятилетним соглашением. Также в столице Франции работает над тем, чтобы избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработает киевское "Динамо" на трансфере Ильи Забарного из "Борнмута" в ПСЖ.

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