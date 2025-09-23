УкраїнськаУКР
64-летний легендарный Лотар Маттеус поразил своей 26-летней подругой, с которой пришел на "Золотой мяч". Фото красавицы

64-летний Лотар Маттеус появился на церемонии вручения "Золотого мяча" вместе со своей 26-летней возлюбленной Терезой Зоммер. Легенда немецкого футбола выбрал строгий черный костюм, а его спутница произвела впечатление эффектным платьем и сумкой Dolce & Gabbana.

На церемонии пара выглядела счастливой, охотно позировала перед фотографами и, по словам очевидцев, наслаждалась вечером, где главной звездой стал форвард ПСЖ Усман Дембеле, признанный лучшим футболистом мира.

Снимок настолько поразил фанатов спорта, что за сутки собрал более 3 млн просмотров в социальной сети Х.

Как отмечают СМИ, Маттеус и Зоммер начали встречаться в начале этого года.

Впервые их заметили вместе весной на горнолыжном курорте в Австрии, однако тогда экс-капитан сборной Германии отказался подтверждать отношения, заявив журналистам: "Мы приехали кататься на лыжах, а остальное — личное".

Тереза родом из Германии, но долгое время жила в Великобритании, где изучала экономику и менеджмент в лондонском King’s College, а также психологию в Даремском университете. Сейчас она работает моделью.

Для Маттеуса это не первые отношения с моделью.

В прошлом он был женат пять раз, в том числе на украинке Кристине-Лилиане Чудиновой, с которой сочетался браком в Лас-Вегасе в 2008 году. Последний его брак — с Анастасией Климко — завершился разводом в 2021-м.

