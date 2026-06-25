39-летняя Мария Шарапова показала себя в купальнике и поразила Instagram. Фото и видео

Бывшая первая ракетка мира, Мария Шарапова поделилась новой серией снимков и видео из отпуска в итальянских Доломитовых Альпах. Публикация быстро привлекла внимание подписчиков и за несколько часов собрала десятки тысяч отметок "нравится".

Видео дня

На опубликованных кадрах 39-летняя спортсменка отдыхает среди горных пейзажей, гуляет по туристическим маршрутам, наслаждается природой и проводит время у бассейна с панорамным видом на лес.

Особое внимание пользователей привлекли фотографии Шараповой в купальнике, на которых она позирует в открытом бассейне на фоне альпийских склонов.

Также экс-теннисистка показала кадры совместных прогулок по горным тропам и отдыха в местных заведениях вместе с мужем Александром Гилксом.

В подписи к публикации Шарапова отметила, что уже бывала в этих местах: "Здесь было так волшебно зимой, что мы должны были вернуться летом".

Подписчики активно отреагировали на новые фотографии спортсменки, оставляя восторженные комментарии о красоте Доломитов и отличной физической форме бывшей теннисистки. Многие отметили, что Шарапова выглядит прекрасно и спустя годы после завершения профессиональной карьеры продолжает вдохновлять поклонников активным образом жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, после ухода из большого тенниса в 2020 году Мария Шарапова сосредоточилась на бизнес-проектах и семье, однако по-прежнему остается одной из самых популярных бывших спортсменок в социальных сетях. Не так давно ее архивная фотография в купальнике набрала более 3,2 млн просмотров за сутки.

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