С осени 1992 года по сегодняшний день национальная сборная Украины провела уже 324 матча. Два мартовских были стыковыми за право сыграть в элитном дивизионе Лиги Нациц УЕФА. 3:1 в испанской Мурсии и 0:3 в Генке - в итоге бельгийцы продлили свою прописку в элитном дивизионе, а украинцы остались в Дивизионе В.

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В активе нашей главной команды 145 побед, 92 ничьи, 87 поражений (мячи - 449:335). Пока лучшими бомбардирами сборной являются два Андрея: у нынешнего президента УАФ Шевченко 48 мячей, а на счету игрока "Динамо" Ярмоленко 46 голов. 15 мячей в составе сборной в 75 матчах забил нынешний главный тренер сборной Сергей Ребров.

Главные игры осенью

Для нашей сборной главные матчи этого года - отборочные в группе зоны УЕФА на ЧМ-2026. В нашей группе также сборные Франции, Исландии и Азербайджана. Матчи наша команда начнет в сентябре, завершит в ноябре. Вот их календарь.

5.09. Украина - Франция; 9.09. Азербайджан - Украина; 10.10. Исландия - Украина; 13.10. Украина - Азербайджан; 13.11. Франция - Украина; 16.11. Украина - Исландия.

12 сборных, которые в своих отборочных группах будут первыми, получают прямые путевки на финальный турнир ЧМ-2026. 12 команд, которые в группах в зоне УЕФА будут вторыми, а также четыре лучшие команды из групп Лиги Наций-2024/2025, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе, примут участие в стыковых мини-турнирах, которые определят еще четверых участников Мундиаля.

В плане подготовки к выступлению в отборе на чемпионат мира сборная Украины выступит на турнире в Канаде. 7 июня она сыграет со сборной Канады, а затем 10-го числа соперником нашей команды будет сборная Новой Зеландии. Матчи пройдут в Торонто на стадионе, на котором будут проходить поединки предстоящего чемпионата мира.

Впервые чемпионат мира пройдет, как вы знаете, в трех странах – США, Мексике и Канаде - на стадионах 16 городов, среди которых 11 американских. Матч-открытие запланирован на 11 июня в Мехико, финал - на 19 июля в Нью-Йорке. Сборные 48 стран больше месяца будут оспаривать награды. Будут сформированы 12 групп по 4 команды в каждой. Две лучшие команды из каждого квартета и 8 лучших, занявших третьи места, выходят в 1/16 финала.

Уже известны 7 сборных из 48 участников финального турнира. Это США, Канада, Мексика (все - как хозяева), Новая Зеландия, Иран, Аргентина и Япония.

Подготовку начинают заранее

На чемпионате Европы-2026 среди сборных U-17 выступит и сборная Украины. В Швейцарии прошла жеребьевка первого раунда отбора. Соперниками наших ребят в группе 1 будут сборные Италии, Черногории и Эстонии. Принимать этот мини-турнир будет Эстония. В рамках подготовки к Евро-2026 в мае этого года наша команда выступит на турнире в Финляндии, в котором ее соперниками будут команды Греции, Венгрии и Финляндии. Лучшему тренеру - приз Валерия Лобановская (предложение "Обозревателя")

Поговорили о сборной, а теперь - о главном турнире Украины. В конце мая финиширует 34-й чемпионат нашей страны. Будут подведены его итоги и названы лауреаты в индивидуальных номинациях.

Будет назван и лучший тренер чемпионата. "Обозреватель" предлагает руководству Ассоциации футбола Украины в лице президента Андрей Шевченко и руководству Премьер Лиги в лице президента Евгения Дикого ежегодно вручать лучшему тренеру приз Валерия Лобановского, которым его обладатель будет всегда гордиться, как и его подопечные будут гордиться таким признанием для своего наставника.

Валерий Лобановский - тренер от Бога, которым гордится футбольная Украина. Он - Герой Украины, обладатель Рубинового ордена УЕФА "За заслуги". В рейтинге ФИФА Лобановский входит в топ-10 лучших тренеров мира в истории, а в рейтинге УЕФА - и вовсе в топ-пятерку лучших в Европе.

О прекрасных достижениях тренера Валерия Васильевича вы знаете. Наследие Лобановского – это фундамент, на котором стоит и будет стоять украинский футбол. Он всегда смотрел в будущее - и часто опережал время. В разное время, в разных условиях Лобановскому удавалось создавать команды, которые радовали многочисленную армию поклонников самой популярной игры в мире.