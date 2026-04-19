17-летний украинец выиграл чемпионат Европы по шахматам и вошел в историю

17-летний украинский шахматист Роман Дегтярев стал чемпионом Европы и вошел в историю как первый победитель турнира без звания гроссмейстера. Турнир прошел в польском городе Катовице, где спортсмен из Харькова показал лучший результат среди более чем 500 участников.

Украинец начинал соревнования с 126-го номера посева и не входил в число фаворитов. Он открыл турнир серией из трех побед, затем сыграл вничью с Ниджатом Абасовым и потерпел единственное поражение от Ишика Джана.

В следующих пяти партиях Дегтярев одержал четыре победы, что позволило ему подойти к заключительному туру в группе лидеров. В последнем матче он встретился с испанцем Давидом Гихарро.

По итогам турнира украинский шахматист набрал 9 очков и занял первое место, опередив ближайшего преследователя Абасова на полбалла. Этот результат принес ему первый международный титул.

Дегтярев стал самым низко посеянным победителем чемпионата Европы и первым игроком без звания гроссмейстера, выигравшим этот турнир. За свое выступление он набрал 2781 рейтинговых очков, что стало четвертым показателем среди всех участников.

В топ-20 турнира вошли еще два украинца: Антон Коробов и Василий Иванчук. Все они получили путевки на Кубок мира ФИДЕ.

