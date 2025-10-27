Огромные суммы – евро, долларов, английских фунтов стерлингов – вращаются в мировом спорте. Их зарабатывают организаторы чемпионатов, турниров, федерации, клубы, их владельцы, спортсмены. В центре вашего внимания сегодня футбол, а также немножко бокс и теннис.

Прибыльный чемпионат мира среди клубов

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что чемпионат мира с участием 32 клубов, проходивший в США, был успешным, особенно в финансовом плане.

"Уверен, клубы остались довольны. Мы заработали более 2 миллиардов долларов – это приблизительно 31 миллион долларов за каждый матч. Это большой успех мирового футбола", - отметил функционер.

Каждый клуб заработал – кто больше, кто меньше, согласно результату своего выступления. Больше всех разбогател лондонский "Челси" - его заработок составил 114 млн долларов. Финалист, французский "ПСЖ", пополнил клубную казну на 106,9 млн. Замкнул эту тройку по сумме заработка на клубном чемпионате мира мадридской "Реал" - 82,5 млн. Далее идут Флуминенсе (Бразилия) – 60,8 млн, "Бавария" - 58,2 млн, "Боруссия" Дортмунд – 52,3 млн.

Ожидаемые 10 миллиардов долларов

Согласно информации лондонской финансовой компании Pitch Marketing Group, чемпионат мира, который летом пройдет в США, Канаде и Мексике, станет самым прибыльным спортивным событием в истории. ФИФА, организатор Мундиаля, рассчитывает на прибыль в 10 миллиардов долларов.

Как вы знаете, в финальном турнире впервые выступят 48 сборных. Именно с таким количеством участников связано увеличение доходов. Ведь количество матчей, которые пройдут на стадионах трех стран, увеличится с 64 до 104. Понятно, часть этих солидных доходов будет распределена между участниками 23-го чемпионата мира, согласно результатам, которых они достигнут, и занятых ими мест.

Как видим, участие в чемпионате мира – это не только спортивный интерес. А ФИФА подумывает над дальнейшим увеличением участников финального турнира до 64 или 68. Что ж, аппетит приходит во время еды.

Щедрая Лига чемпионов

Лига чемпионов – самый популярный футбольный турнир Европы. Общий призовой фонд Лиги чемпионов сезона-2024/2025 составил 2 миллиарда 462 миллиона долларов. Они были распределены между 36 клубами лиги.

На групповом этапе каждый из них получил по 18,8 миллионов. Затем эта сумма увеличивалась на 2,1 миллиона за каждую победу и на 700 тысяч – за каждую ничью. За выход в 1/8 прибавлялось 11 миллионов, 12,5 миллионов – за выход в четвертьфинал, 15 миллионов – за выход в полуфинал. Финалисты в придачу получили к этим суммам еще по 18,5 миллионов, а чемпион, французский "ПСЖ", получил дополнительно еще 6,5 миллионов.

Дорогие трансферы

Огромные суммы тратят клубы на трансферы. Возьмем, к примеру, Францию. В 21-м столетии ПСЖ потратил уже 2,66 млрд евро. "Монако" за последние 25 лет расщедрился на покупки на 1,35 млрд евро, "Лион" - на 1,1 млрд, "Марсель" - на 1 млрд.

По данным портала Flashscore, английская Премьер-лига – лидер трансферного окна этого лета с общими тратами на трансферы в 1,748 млрд евро. А вот клубы итальянской Серии А этим летом на трансферы потратили "только" 612,4 млн евро. В целом же, если подсчитать траты топ-европейских лиг, то общая сумма, выделенная на трансферы во Франции, Испании, Германии и Италии, меньше, чем у английской Премьер-лиги – 1,658 млрд против 1,748 млрд.

Крепкие кулаки

Британский ресурс Give Me Sport обнародовал рейтинг самых богатых боксеров-профессионалов за всю историю. Его возглавляет 15-кратный чемпион мира по версии WBC, WBA, IBF и WBO американский боксер Флойд Мэйвезер. За свою карьеру он заработал 400 миллионов долларов.

На 100 миллионов меньше заработал еще один американец Джордж Форман. Бронзовый призер этого рейтинга – мексиканец Сауль Канело Альварес с 250 миллионами. По 200 миллионов заработали за свои поединки филиппинец Мэнни Пакьяо и американец Оскар Де Ла Хойя. На шестом месте украинец Александр Усик. На его счету после боев с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри прибавилось 165 миллионов долларов. В этом списке наш боксер опережает того же Тайсона Фьюри (146 миллионов), а также Леннокса Льюиса (120 миллионов).

Призовые US Open-2025

Рекордными были призовые турнира в Нью-Йорке – US Open-2025. Если в 2024 году они составляли 75 миллионов долларов, то на этот раз – 90 миллионов

Вот какими были эти призовые.

Одиночные турниры: победители – 5 млн долларов, финалисты – 2,5 млн, полуфиналисты - 1,26 млн, четвертьфиналисты – 660 тысяч, 1/8 финала – 400 тысяч, 1/16 финала - 237 тысяч, 1/32 финала - 154 тысяч, первый раунд – 110 тысяч.

Парные турниры: победители – 1 млн долларов (на команду), финалисты – 500 тысяч, полуфиналисты – 250 тысяч, четвертьфиналисты – 125 тысяч, 1/8 финала – 75 тысяч, 1/16 финала - 45 тысяч, первый раунд – 30 тысяч

Микст: победители – 1 млн долларов (на команду), финалисты – 400 тысяч, полуфиналисты – 200 тысяч, четвертьфиналисты – 100 тысяч, первый раунд – 20 тысяч.

За свое выступление на US Open наша Марта Костюк заработала в сумме 437,5 тысяч долларов (400 тысяч за выход в 1/8 финала одиночного турнира и 37,5 тысяч за аналогичный результат в парном турнире). Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, хоть и проиграли в первом раунде, получили чеки на 110 тысяч долларов. Анастасия Соболева, Дарья Снигур и Александра Олейникова покинули Слэм после первого раунда квалификации – их призовые составили по 27,5 тысяч долларов.

За победу на турнире в Нью-Йорке испанец Карлос Алькарас получил чек на 5 млн долларов. Это рекордные призовые в истории тенниса. В решающем матче он победил триумфатора US Open-2024 итальянца Янника Синнера – 3:1 по сетам. За свою карьеру общая сумма призовых, которых заработал испанец, превысила 53 млн долларов. Большими заработками могут похвастаться только шестеро: Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и Александр Зверев.