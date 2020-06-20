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Журналистка "112 Украина" пожаловалась на ущемление прав русскоязычных в Украине

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
4,5 т.
Екатерина Жарких пожаловалась на ущемление прав русскоязычных

Екатерина Жарких пожаловалась на ущемление прав русскоязычных

Журналистка "112 Украина" Екатерина Жарких пожаловалась на ущемление прав русскоязычных людей в Украине.

На своей странице в Facebook она привела в пример табличек с отсутствием русского языка в некоторых общественных заведениях столицы, отметив, что это ее оскорбляет.

"Исторически так сложилось, что почти все киевляне русскоязычные. Как и половина нашей Родины. Сегодня нас хотят сделать "нацменьшенством", что просто неприемлемо! Дискриминацию по языковому принципу я вижу каждый день в магазинах, кафе, кино. Квоты на тв, запрет на книги из России (мне интересно, как книга про кишечник угрожает целостности страны?), плюс на русском языке книги найти сложно. Почему нет выбора?", – пожаловалась Жарких.

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных Facebook Екатерины Жарких

Журналиста считает, что на почве языкового вопроса украинцев якобы хотят рассорить между собой.

"Нам постоянно хотят навязать какой-то комплекс недогражданина, недоукраинца. "Мы же живем в Украине, значит должны говорить на украинском". Ну бред же! Зачем строить из себя того, кем не являешься? Зачем кривляться? Оставайтесь собой, будьте верными себе! Не комплексуйте и не принижайте себя. Вы – украинцы, работаете на свою страну, платите налоги, а за ваши деньги вас унижают и запугивают. Хотят, чтобы вы уехали в другую страну или вообще умерли от кулаков якобы "патриотов", которые между собой тоже на русском говорят. На этой почве ссорят людей между собой, превознося одних и унижая других", – написала она.

Жарких подчеркнула, что она не против украинского языка, но считает, что его нужно развивать через "любовь": "Писать сказки, стихи, сочинять песни – повышать культуру".

По ее мнению, власти выгодно "стравливать население": "Власть уже который год только запрещает и рушит. Не защищает огромную часть страны. А Зеленский шел на пост, как русскоязычный президент. Значит выгодно продолжать стравливать население. Значит все-таки потеряем Донбасс. Потому что не хотим слышать. Языковую политику нужно менять и начать с того, чтобы слышать и уважать".

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных Facebook Екатерины Жарких

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных Facebook Екатерины Жарких

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных Facebook Екатерины Жарких

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вспыхнул языковой скандал вокруг McDonald's в Украине. Причиной тому послужило отсутствие в меню терминала самообслуживания русского языка.

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