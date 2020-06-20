Журналистка "112 Украина" Екатерина Жарких пожаловалась на ущемление прав русскоязычных людей в Украине.

На своей странице в Facebook она привела в пример табличек с отсутствием русского языка в некоторых общественных заведениях столицы, отметив, что это ее оскорбляет.

"Исторически так сложилось, что почти все киевляне русскоязычные. Как и половина нашей Родины. Сегодня нас хотят сделать "нацменьшенством", что просто неприемлемо! Дискриминацию по языковому принципу я вижу каждый день в магазинах, кафе, кино. Квоты на тв, запрет на книги из России (мне интересно, как книга про кишечник угрожает целостности страны?), плюс на русском языке книги найти сложно. Почему нет выбора?", – пожаловалась Жарких.

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных Facebook Екатерины Жарких

Журналиста считает, что на почве языкового вопроса украинцев якобы хотят рассорить между собой.

"Нам постоянно хотят навязать какой-то комплекс недогражданина, недоукраинца. "Мы же живем в Украине, значит должны говорить на украинском". Ну бред же! Зачем строить из себя того, кем не являешься? Зачем кривляться? Оставайтесь собой, будьте верными себе! Не комплексуйте и не принижайте себя. Вы – украинцы, работаете на свою страну, платите налоги, а за ваши деньги вас унижают и запугивают. Хотят, чтобы вы уехали в другую страну или вообще умерли от кулаков якобы "патриотов", которые между собой тоже на русском говорят. На этой почве ссорят людей между собой, превознося одних и унижая других", – написала она.

Жарких подчеркнула, что она не против украинского языка, но считает, что его нужно развивать через "любовь": "Писать сказки, стихи, сочинять песни – повышать культуру".

По ее мнению, власти выгодно "стравливать население": "Власть уже который год только запрещает и рушит. Не защищает огромную часть страны. А Зеленский шел на пост, как русскоязычный президент. Значит выгодно продолжать стравливать население. Значит все-таки потеряем Донбасс. Потому что не хотим слышать. Языковую политику нужно менять и начать с того, чтобы слышать и уважать".

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных Facebook Екатерины Жарких

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных Facebook Екатерины Жарких

Журналистка считает, что в Украине ущемляются права русскоязычных Facebook Екатерины Жарких

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вспыхнул языковой скандал вокруг McDonald's в Украине. Причиной тому послужило отсутствие в меню терминала самообслуживания русского языка.