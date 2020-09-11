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Журнал Time выпустил уникальную траурную обложку. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1,8 т.
Обложки журнала Time

Американский журнал Time второй раз в истории изменил свою фирменную красную рамку на обложке на траурную черную, чтобы почтить память двух миллионов умерших от коронавируса в США.

Впервые в издании делали подобное после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, годовщина которых отмечается сегодня. Новую обложку опубликовали на странице Time в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Новая обложка Time: COVID-19 убил почти 2 млн американцев. Сколько ещё жизней будет потеряно, прежде чем США сделают все правильно?", – написали на странице издания в соцсети.

Новая обложка Time: COVID-19 убил почти 2 млн американцев. Сколько ещё жизней будет потеряно, прежде чем США сделают все правильно?.

Обложка еженедельного журнала, который выйдет 21 сентября, заполнена белыми надписями на черном фоне. Там можно увидеть ежедневное количество смертей от коронавирусной инфекции в США с 29 февраля по 8 сентября 2020 года.

Посредине обложки из надписей жирным шрифтом вырисовывается число – два миллиона – количество американцев, умерших от заболевания.

Траурная обложка журнала Time от 21 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский журнал Time 17 августа вышел с обложкой, где изображен президент США Дональд Трамп, который плывет в "море коронавируса".

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